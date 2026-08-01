3 Fakta Carlos Espi, Striker Baru Real Madrid yang Diikat Kontrak hingga 2031

Carlos Espi resmi bergabung dengan Real Madrid hingga 2031. Berikut tiga fakta menarik tentang striker 21 tahun yang bersinar bersama Levante. (Dok. Real Madrid)
JawaPos.com - Real Madrid resmi memperkuat lini serangnya dengan mendatangkan Carlos Espi untuk musim 2026/2027. Penyerang berusia 21 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang akan membuatnya bertahan di Santiago Bernabeu hingga 30 Juni 2031.
Bagi Carlos Espi, bergabung dengan Real Madrid merupakan pencapaian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Striker asal Spanyol itu pun berjanji memberikan kemampuan terbaiknya bersama Los Blancos.
"Semuanya terjadi sangat cepat. Ini perasaan yang unik, tak terlukiskan. Saya sangat senang dan saya akan memberikan yang terbaik," kata Carlos Espi, dikutip dari laman resmi Real Madrid, Sabtu (1/8).
Berikut tiga fakta menarik Carlos Espi yang layak diketahui.
Carlos Espi merupakan lulusan akademi Alzira sebelum bergabung dengan Levante U-19 pada 2022. Berdasarkan data Transfermarkt, ia kemudian memperkuat Atletico Levante, tim cadangan Levante, pada 2024.
Performa apiknya membuat Carlos Espi dipromosikan ke tim utama Levante pada musim 2024/2025. Sejak saat itu, ia mulai mendapat kesempatan tampil di level senior.
Salah satu pencapaian terbaik Carlos Espi bersama Levante adalah membantu klubnya promosi ke Liga Spanyol sekaligus meraih gelar juara La Liga 2 musim 2024/2025.
Penyerang kelahiran Tavernes de la Valldigna itu berkontribusi dengan enam gol dan dua assist sepanjang musim ketika Levante memastikan gelar juara.
Carlos Espi langsung menunjukkan ketajamannya pada musim debut di kasta tertinggi Liga Spanyol. Ia mencetak 11 gol dalam 25 pertandingan bersama Levante.
Produktivitas tersebut menjadi salah satu alasan Real Madrid merekrutnya untuk memperkuat lini depan musim 2026/2027.
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