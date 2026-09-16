Prediksi Skor AC Milan vs Benfica di Liga Europa: Kans As Águias Curi Poin di San Siro

AC Milan dan Benfica bersiap berduel pada laga pembuka Liga Europa di San Siro. (Benfica)
JawaPos.com - AC Milan dan Benfica diprediksi bermain imbang saat bertemu di San Siro, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB, dalam laga pembuka fase liga Liga Europa.
AC Milan belum terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir, sementara Benfica datang dengan modal tujuh kemenangan beruntun di semua kompetisi.
AC Milan kembali tampil di kompetisi Eropa setelah absen musim lalu.
Baca Juga:Prediksi Skor Bayer Leverkusen vs Celje di Liga Europa: Die Werkself Menang Telak di BayArena
Klub Italia tersebut gagal mempertahankan performa terbaiknya pada musim lalu setelah menelan enam kekalahan dalam 10 pertandingan liga terakhir.
Situasi itu membuat AC Milan kehilangan tempat di Liga Champions dan berujung pada perubahan besar di jajaran manajemen.
Ruben Amorim kemudian ditunjuk sebagai pelatih untuk membawa Rossoneri kembali ke jalur persaingan.
Baca Juga:Prediksi Skor Anderlecht vs Lyon di Liga Europa: Tuan Rumah Bakal Kesulitan Hadapi Les Gones
Ruben Amorim belum merasakan kekalahan bersama AC Milan sejak menangani tim tersebut.
Setelah mengalahkan Torino dan Venezia, AC Milan memang hanya bermain imbang dalam dua laga Serie A berikutnya.
AC Milan ditahan Juventus di Turin setelah tuan rumah mencetak gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022