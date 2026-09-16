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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 16 September 2026 | 15.47 WIB

Prediksi Skor AC Milan vs Benfica di Liga Europa: Kans As Águias Curi Poin di San Siro

AC Milan dan Benfica bersiap berduel pada laga pembuka Liga Europa di San Siro. (Benfica) - Image

AC Milan dan Benfica bersiap berduel pada laga pembuka Liga Europa di San Siro. (Benfica)

JawaPos.com - AC Milan dan Benfica diprediksi bermain imbang saat bertemu di San Siro, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB, dalam laga pembuka fase liga Liga Europa.

AC Milan belum terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir, sementara Benfica datang dengan modal tujuh kemenangan beruntun di semua kompetisi.

AC Milan kembali tampil di kompetisi Eropa setelah absen musim lalu.

Klub Italia tersebut gagal mempertahankan performa terbaiknya pada musim lalu setelah menelan enam kekalahan dalam 10 pertandingan liga terakhir.

Situasi itu membuat AC Milan kehilangan tempat di Liga Champions dan berujung pada perubahan besar di jajaran manajemen.

Ruben Amorim kemudian ditunjuk sebagai pelatih untuk membawa Rossoneri kembali ke jalur persaingan.

AC Milan Mulai Bangkit Bersama Ruben Amorim

Ruben Amorim belum merasakan kekalahan bersama AC Milan sejak menangani tim tersebut.

Setelah mengalahkan Torino dan Venezia, AC Milan memang hanya bermain imbang dalam dua laga Serie A berikutnya.

AC Milan ditahan Juventus di Turin setelah tuan rumah mencetak gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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