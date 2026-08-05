Era Baru Manchester City! Phil Foden Ungkap Perbedaan Gaya Main Enzo Maresca dan Pep Guardiola

JawaPos.com - Manchester City memasuki era baru bersama Enzo Maresca. Phil Foden mengaku proses adaptasi berjalan mulus karena filosofi permainan masih serupa dengan Pep Guardiola, meski terdapat sejumlah perubahan penting.

Phil Foden mulai merasakan perubahan pada era Enzo Maresca di Manchester City. Meski mengakui gaya permainan sang pelatih baru masih memiliki banyak kesamaan dengan Pep Guardiola, Foden menilai terdapat sejumlah sentuhan berbeda yang mulai diterapkan di dalam tim.

Sebagai pemain yang menghabiskan seluruh karier profesionalnya di Manchester City, Foden menjadi salah satu sosok yang paling memahami perubahan tersebut. Menjelang laga uji coba pramusim kedua The Citizens, gelandang berusia 26 tahun itu membeberkan kesan pertamanya bekerja bersama Maresca.

"Gayanya sangat mirip dengan cara kami bermain di bawah asuhan Pep, namun tetap ada hal-hal yang sedikit berbeda," ujar Foden kepada Sports Ilustrated.

Meski demikian, Foden enggan mengungkap terlalu banyak detail mengenai pendekatan baru yang diterapkan pelatih asal Italia tersebut.

"Saya tidak ingin terlalu banyak membocorkan cara kami bermain. Mungkin cara kami bertahan atau formasi yang kami terapkan sedikit berbeda. Kami memiliki gagasan berbeda mengenai cara membangun serangan dari lini belakang."

"Ada pula variasi berbeda saat menguasai bola. Hal-hal yang berbeda, tetapi kami merasa sangat nyaman karena kami ingin membangun serangan dari belakang dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya gaya ini sangat cocok untuk semua pemain City."

Menurut Foden, pergantian pelatih justru memberinya semangat baru setelah selama bertahun-tahun hanya bekerja di bawah Guardiola.

"Sejujurnya, saya merasa ini bagus. Selama ini saya hanya mengenal Pep Guardiola, jadi beralih ke pelatih baru merupakan awal yang segar. Saya menikmatinya. Saya senang dengan staf pelatih yang baru serta menyukai gagasan dan cara kami bermain."