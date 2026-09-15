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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 16 September 2026 | 03.01 WIB

Prediksi Liverpool vs Tottenham di Carabao Cup: Sama-Sama Bermasalah di Lini Depan

Dominik Szoboszlai bakal memimpin lini tengah Liverpool. (Liverpool) - Image

Dominik Szoboszlai bakal memimpin lini tengah Liverpool. (Liverpool)

JawaPos.com - Liverpool akan menjamu Tottenham Hotspur pada putaran ketiga Carabao Cup 2026/2027 di Anfield, Rabu (16/9), dengan kick-off dijadwalkan pukul 02.00 WIB.

Duel Liverpool vs Tottenham menjadi salah satu pertandingan menarik di babak ketiga Carabao Cup.

Kedua tim sama-sama belum menunjukkan performa yang benar-benar stabil pada awal musim 2026/2027.

Liverpool datang ke pertandingan ini setelah bermain imbang tanpa gol melawan Fulham di Premier League.

Hasil tersebut memang membuat The Reds masih belum terkalahkan pada awal kompetisi, tetapi performa mereka di lini depan menjadi sorotan.

Liverpool hanya mampu menciptakan sedikit peluang berbahaya dalam pertandingan tersebut.

Produktivitas yang belum maksimal membuat tim asuhan Andoni Iraola perlu segera menemukan kembali ketajamannya, terlebih Carabao Cup bisa menjadi kesempatan untuk menjaga momentum positif.

Sebelumnya, Liverpool mendapatkan hasil penting di Liga Champions dengan mengalahkan Atletico Madrid 2-1.

Namun, konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah karena mereka baru mengumpulkan enam poin dari empat pertandingan Premier League.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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