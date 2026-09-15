Prediksi Skor West Ham vs Fulham di Carabao Cup: Duel Ketat, The Hammers Lebih Diunggulkan

West Ham United diprediksi mampu mengalahkan Fulham pada putaran ketiga Carabao Cup di London Stadium. (West Ham United)
JawaPos.com - West Ham United akan menghadapi Fulham pada putaran ketiga Carabao Cup atau EFL Cup 2026/2027 di London Stadium pada Rabu (16/9) dini hari WIB.
Laga West Ham vs Fulham dijadwalkan kick-off pukul 01.45 WIB.
Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk melangkah lebih jauh di ajang Piala Liga Inggris.
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West Ham United datang dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi.
The Hammers tengah memburu kemenangan kelima secara beruntun di semua kompetisi.
Performa tersebut menjadi modal penting sebelum menghadapi Fulham yang juga ingin menjaga peluang mereka di Carabao Cup.
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Di sisi lain, Fulham belum menunjukkan konsistensi terbaik pada awal musim 2026/2027.
Hasil imbang pada pertandingan sebelumnya membuat tim besutan Marco Silva harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan momentum positif.
Pertandingan di London Stadium diperkirakan berlangsung cukup terbuka.
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