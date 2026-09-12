Hampir Terjadi Blunder, Enzo Maresca Ingin Pemain Man City Tak Terlalu Sering Mengumpan ke Donnarumm

JawaPos.com - Enzo Maresca tidak mempermasalahkan penampilan Gianluigi Donnarumma meski sang kiper sempat terlihat gugup dan hampir melakukan kesalahan fatal saat Manchester City mengalahkan Porto 2-0 di Liga Champions.

Alih-alih menyalahkan Donnarumma, Maresca justru meminta para pemain Manchester City tidak terlalu sering memberikan umpan balik kepada kiper asal Italia tersebut.

Dua gol Erling Haaland pada babak kedua memastikan kemenangan City di Estádio do Dragão. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi The Citizens sebelum menghadapi juara bertahan Paris Saint-Germain pada matchday kedua bulan depan. Namun, Donnarumma beberapa kali terlihat tidak nyaman sepanjang pertandingan.

Donnarumma Hampir Lakukan Blunder

Salah satu momen paling menegangkan terjadi ketika bola hasil sapuan Donnarumma justru mengenai pemain sayap Porto, William Gomes.

Bola kemudian memantul dan melambung tipis di sisi tiang gawang. Jika arahnya sedikit berbeda, City bisa saja kebobolan gol yang sangat memalukan.

Momen tersebut bukan pertama kalinya Donnarumma hampir melakukan kesalahan sejak bergabung dengan City. Dalam kemenangan 1-0 atas Coventry City pada Sabtu, ia juga sempat membiarkan bola melewati kakinya dan nyaris berujung gol.

Namun, melansir ESPN, Maresca menegaskan bahwa dirinya tetap percaya kepada mantan kiper AC Milan dan PSG tersebut.

"Saya rasa beberapa kali malam ini bukan kesalahan Gigio [Donnarumma], melainkan keputusan yang salah bagi saya untuk kembali menggunakan Gigio," kata Maresca. "Terkadang kita kembali menggunakan Gigio lebih sering daripada yang dibutuhkan."