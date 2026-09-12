Komentar Andoni Iraola Jelang Liverpool vs Atletico Madrid di Liga Champions

JawaPos.com - Liverpool akan memulai perjalanan mereka di Liga Champions 2026-27 dengan ujian besar. Di bawah sorotan lampu Anfield, The Reds akan menghadapi Atletico Madrid asuhan Diego Simeone pada Rabu malam.

Bagi Andoni Iraola, laga ini memiliki arti lebih dari sekadar pertandingan pembuka fase liga. Ini akan menjadi kali pertama dirinya memimpin sebuah klub di Liga Champions.

Sebelumnya, Iraola belum pernah mendapat kesempatan tampil di kompetisi tersebut ketika menangani Bournemouth maupun Rayo Vallecano.

Pengalaman Eropanya datang bersama AEK Larnaca pada musim 2018-19, ketika ia memimpin klub tersebut dalam 12 pertandingan Liga Europa, termasuk enam laga kualifikasi. Kini, panggungnya jauh lebih besar: Anfield dan Liga Champions.

Debut Liga Champions yang Spesial

Melansir Liverpool Offside, Iraola mengakui pertandingan melawan Atletico memiliki makna tersendiri baginya. Terlebih, ia menjalani debut Liga Champions sebagai pelatih di salah satu stadion paling ikonik di Eropa.

“Saya pikir ini jelas merupakan malam yang istimewa bagi saya,” katanya pada konferensi pers pra-pertandingan.

“Semua orang membicarakan malam Liga Champions di Anfield dan ini juga pertandingan pertama melawan lawan yang kuat, yaitu Atletico Madrid.”

Namun, suasana spesial tersebut tidak membuat Iraola lupa bahwa Liverpool menghadapi lawan yang sangat berpengalaman.