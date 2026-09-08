Prediksi Porto vs Manchester City: Rekor Apik Tandang City Diuji di Estadio Do Dragao

Rodrigo Mora, Wonderkid FC Porto. (AFP/Felipe Amorim)
JawaPos.com - FC Porto akan menghadapi Manchester City pada matchday pertama League Phase Liga Champions 2026/2027, di Estadio do Dragao, Rabu (9/9) dini hari WIB.
Duel Porto vs Manchester City menjadi salah satu pertandingan yang cukup menarik perhatian pada pekan pembuka kompetisi elite Eropa tersebut.
Kedua tim sama-sama datang dengan modal positif, meski memiliki kondisi dan perjalanan berbeda dalam beberapa pertandingan terakhir.
Porto tampil sangat meyakinkan menjelang pertemuan dengan Manchester City.
Tim asal Portugal itu berhasil meraih tujuh kemenangan secara beruntun di semua kompetisi.
Catatan tersebut membuat kepercayaan diri skuad asuhan Francesco Farioli berada pada level tinggi.
Dalam enam pertandingan terakhir, Porto juga menunjukkan keseimbangan antara lini serang dan pertahanan.
Mereka mampu mencetak 12 gol sekaligus hanya kebobolan satu kali.
Konsistensi tersebut menjadi modal penting karena lawan yang dihadapi kali ini memiliki kualitas pemain yang sangat tinggi.
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Jawa Pos
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