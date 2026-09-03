Manchester City Habiskan Rp 9,99 Triliun Untuk Membangun Skuad Baru Era Enzo Maresca

JawaPos.com – Manchester City melakukan belanja besar-besaran pada bursa transfer musim panas setelah mengakhiri era Pep Guardiola dan memulai proyek baru bersama Enzo Maresca.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (2/9), Klub berjuluk The Citizens tersebut menghabiskan EUR 526,2 juta atau sekitar Rp9,99 triliun untuk mendatangkan sembilan pemain baru.

Pengeluaran fantastis itu menjadikan Manchester City sebagai salah satu klub dengan aktivitas transfer terbesar pada bursa musim panas.

Transfer termahal Manchester City adalah Enzo Fernandez dari Chelsea dengan nilai mencapai EUR 145 juta atau sekitar Rp2,75 triliun, disusul Elliot Anderson dari Nottingham Forest senilai EUR 135 juta atau sekitar Rp2,57 triliun.

Manchester City juga mengeluarkan EUR 95 juta atau sekitar Rp1,81 triliun untuk merekrut Ayyoub Bouaddi dari Lille serta mendatangkan sejumlah pemain lain untuk memperkuat skuad.

Belanja besar tersebut menjadi bagian dari pembangunan ulang tim setelah beberapa pemain penting meninggalkan Etihad Stadium.

Di sisi lain, Manchester City berhasil memperoleh pemasukan sebesar EUR 337 juta atau sekitar Rp6,40 triliun dari penjualan enam pemain.

Setelah dikurangi pendapatan dari penjualan pemain, pengeluaran bersih City pada bursa transfer musim panas mencapai sekitar EUR 189 juta atau sekitar Rp3,59 triliun.