30 Pelatih Sepak Bola dengan Bayaran Tertinggi di Dunia

JawaPos.com - Menjadi manajer alias pelatih sepak bola adalah pekerjaan yang sering kali tidak mendapat apresiasi yang sepadan. Peran ini membawa tekanan luar biasa, namun kerap kali tanpa imbalan yang setimpal.

Kecuali jika memilih pensiun atau mengundurkan diri, seorang manajer bisa langsung dipecat begitu hasil pertandingan dianggap kurang memuaskan. Namun, jika mereka memiliki kualitas untuk melatih di level tertinggi, bayaran yang mereka terima pun sangat fantastis.

Jumlah uang yang beredar dalam dunia sepak bola sungguh mencengangkan; para pemain dan manajer elite menerima bayaran dengan angka yang luar biasa besar. Nilai finansial ini terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama dengan langkah klub-klub Saudi Pro League yang menawarkan kontrak bernilai fantastis demi mendatangkan pelatih-pelatih papan atas.

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Kami telah merangkum daftar 30 manajer sepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia, mulai dari level tim nasional hingga Liga Champions. Mari kita simak lebih lanjut...

Manajer Sepak Bola dengan Bayaran Tertinggi di Dunia: Peringkat 30 hingga 11

Pertama, mari kita lihat para manajer yang nyaris masuk ke dalam daftar 10 besar. Pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, berada di peringkat ke-25 dengan bayaran GBP 5 juta (Rp 119,2 miliar) per tahun—angka sama dengan yang diterima sosok-sosok seperti Michael Carrick di Manchester United, David Moyes di Everton, dan Frank Lampard di Coventry City.

Manajer baru Newcastle United, Matthias Jaissle, menerima bayaran GBP 6 juta (Rp 143,1 miliar) per tahun, setara dengan pelatih Bayern Munchen, Vincent Kompany.

Dua manajer saat ini mengantongi bayaran cukup besar sebesar GBP 8 juta (Rp 190,7 miliar) per tahun: Roberto De Zerbi dari Tottenham dan Unai Emery dari Aston Villa, sementara sosok yang sangat dihormati, Carlo Ancelotti, menerima GBP 8,1 juta (Rp 193,1 miliar) per tahun bersama tim nasional Brasil.