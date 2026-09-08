10 Peringkat Pemain Terbaik dalam Sejarah Liga Champions

JawaPos.com - Dari segi kualitas, Liga Champions bisa dibilang merupakan kompetisi terbaik dalam dunia sepak bola. Ajang inilah tempat para pemain terhebat di muka bumi bersaing—musim demi musim—demi memperebutkan trofi paling bergengsi di kancah sepak bola klub.

Banyak pemain telah mengukuhkan status mereka sebagai legenda berkat penampilan gemilang di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa ini, yang awalnya didirikan pada 1955 dengan nama Piala Champions (European Cup) sebelum berganti nama menjadi Liga Champions pada 1992. Banyak di antara pemain tersebut identik dengan Real Madrid, tim tersukses dalam sejarah kompetisi ini (dengan 15 gelar juara).

Alhasil, sejumlah ikon Los Blancos masuk dalam daftar 10 pemain terbaik di era Liga Champions. Menyusun daftar ini merupakan tugas yang sangat sulit; nama-nama besar seperti Casemiro, Roberto Carlos, Carles Puyol, Roy Keane, David Beckham, dan Filippo Inzaghi bahkan tidak berhasil masuk ke dalamnya. Kendati demikian, hal ini menunjukkan betapa banyaknya pemain berkualitas yang telah disaksikan oleh para penggemar sejak Liga Champions dengan format saat ini dimulai pada awal 90-an.

Untuk keperluan penyusunan daftar ini, dan demi memastikan sebanyak mungkin legenda era modern masuk dalam 10 besar, kami hanya meninjau era Liga Champions (mulai 1992). Ini berarti pemain-pemain seperti Paco Gento (yang memenangkan gelar Piala Eropa lebih banyak daripada pemain mana pun dalam sejarah), Alfredo Di Stefano, George Best, dan Eusebio tidak masuk dalam kriteria pemilihan.

Faktor Penilaian Peringkat Era Liga Champions (mulai 1992)

Gelar juara Liga Champions

Gol di Liga Champions

Momen ikonik di Liga Champions

Warisan keseluruhan di Liga Champions

10. Clarence Seedorf Gelar Liga Champions: 4

Sebagai satu-satunya pemain yang pernah menjuarai Liga Champions bersama tiga klub berbeda, Clarence Seedorf adalah sosok yang sangat konsisten dan mudah beradaptasi. Baik saat membela AC Milan, Real Madrid, maupun Ajax, visi permainan, jangkauan operan, dan kemampuannya mengendalikan lini tengah memainkan peran krusial dalam kesuksesan tim yang pernah dibelanya.

Pengalaman dan kualitas pemain asal Belanda ini sangat berperan dalam dominasi AC Milan pada pertengahan 2000-an dan jelas menjadikannya salah satu pemain terbaik dalam sejarah Liga Champions. Ia mungkin bukan nama pertama yang muncul dalam percakapan mengenai para pemain hebat di kompetisi ini, namun deretan prestasi Seedorf di sepak bola Eropa sudah cukup membuktikan kualitasnya.