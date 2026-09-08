Prediksi Skor Barcelona vs Feyenoord di Liga Champions: Blaugrana Buru Pesta Gol di Camp Nou!

Barcelona diunggulkan meraih kemenangan saat menjamu Feyenoord pada laga perdana Liga Champions 2026/2027 di Camp Nou. (Barcelona)
JawaPos.com — Barcelona diprediksi mampu mengalahkan Feyenoord pada laga perdana fase liga Liga Champions 2026/2027 di Camp Nou, Rabu (9/9/2026) pukul 23.45 WIB, setelah mencatat empat kemenangan beruntun di La Liga dengan torehan 17 gol.
Kualitas lini depan Blaugrana membuat tim Hansi Flick berpeluang mengawali perjalanan Eropa dengan kemenangan meyakinkan.
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Barcelona memasuki pertandingan melawan Feyenoord dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih empat pertandingan awal La Liga 2026/2027.
Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, dan Valencia menjadi korban performa sempurna tim Catalan yang mencetak total 17 gol dalam rangkaian tersebut.
Produktivitas itu menjadi salah satu alasan Barcelona lebih diunggulkan untuk memenangi duel di Camp Nou.
Hansi Flick memiliki sejumlah pemain berkualitas di lini depan, sementara ambisi klub untuk kembali mengangkat trofi Liga Champions membuat setiap pertandingan Eropa memiliki arti penting.
Barcelona terakhir kali memenangkan kompetisi elite Eropa tersebut pada 2015 dan kini memburu gelar keenam sepanjang sejarah klub.
Musim lalu, langkah Barcelona terhenti di perempat final setelah disingkirkan Atletico Madrid, setelah pada musim 2024/2025 mereka juga hanya mampu mencapai semifinal.
Masalah pertahanan masih menjadi perhatian Barcelona setelah kegagalan dalam dua musim terakhir.
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Jawa Pos
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