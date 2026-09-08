Prediksi Skor Al Kholood vs Al Shabab di Liga Arab Saudi: Al Leith Mencari Mangsa Baru

Al Kholood menghadapi Al Shabab pada pekan keenam Saudi Pro League 2026. (Al Shabab)
JawaPos.com — Al Kholood akan menjamu Al Shabab pada Rabu (9/9/2026) pukul 22.55 WIB, di Al Hazm Club Stadium dalam pekan keenam Saudi Pro League.
Al Kholood datang dengan catatan tak terkalahkan dan menempati posisi kelima dengan sembilan poin, sedangkan Al Shabab masih terpuruk di urutan ke-14 dengan tiga poin dari lima laga.
Al Kholood menjadi tim yang lebih meyakinkan sepanjang awal musim karena belum menelan kekalahan dalam lima pertandingan dengan catatan dua kemenangan dan tiga hasil imbang.
Pasukan Des Buckingham juga produktif dengan mencetak 10 gol, meski tujuh gol yang bersarang ke gawang mereka menunjukkan lini pertahanan masih menyisakan celah.
Hasil imbang 2-2 melawan Al Fayha pada pertandingan terakhir menjadi gambaran karakter Al Kholood musim ini.
Mereka mampu memberikan tekanan melalui pergerakan menyerang yang cair, sekaligus menunjukkan daya juang untuk tetap bertahan dalam pertandingan ketika lawan memberikan perlawanan.
Keuntungan terbesar Al Kholood datang dari rekor kandang yang sempurna.
Mereka memenangkan dua pertandingan kandang yang sudah dimainkan musim ini dan akan berusaha mempertahankan catatan tersebut ketika menghadapi Al Shabab di Al Hazm Club Stadium.
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Al Leith julukan Al Shabab, justru datang dengan situasi yang berbanding terbalik karena belum meraih kemenangan dari lima pertandingan pertama Saudi Pro League musim ini.
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Jawa Pos
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