Ukir Sejarah! Viking FK Lolos ke Liga Champions untuk Pertama Kali Usai Taklukkan Dinamo Zagreb

JawaPos.com - Viking FK mencatat sejarah dengan memastikan tempat di Liga Champions untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah Viking mengalahkan GNK Dinamo Zagreb dengan skor 3-1 dalam laga leg kedua babak playoff di Lyse Arena pada Kamis (27/8). Kemenangan itu membuat Viking unggul 5-3 secara agregat atas klub asal Kroasia itu.

Dinamo Zagreb tampil lebih menjanjikan pada awal pertandingan. Mateo Lisica sempat melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kiri dari dalam kotak penalti, tetapi bola masih melebar. Tidak lama berselang, kiper Viking Arild Ostbo melakukan penyelamatan penting dengan memblok peluang Luka Stojkovic. Tekanan Dinamo Zagreb akhirnya membuahkan hasil ketika Arber Hoxha berhasil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan silang dari Stojkovic pada menit ke-10.

Tertinggal lebih dulu membuat Viking meningkatkan intensitas permainan. Upaya mereka membuahkan penalti setelah Scott McKenna dinilai melakukan handball. Keputusan itu diberikan setelah wasit meninjau insiden melalui VAR. Kapten Viking Zlatko Tripic maju sebagai eksekutor. Tripic menjalankan tugas dengan tenang dan melepaskan tembakan keras lurus ke tengah gawang untuk menyamakan kedudukan sekaligus membuat agregat kembali imbang.

Menjelang jeda, Dinamo Zagreb sebenarnya memiliki peluang untuk kembali unggul. Lisica mendapatkan kesempatan emas, tetapi terlalu lama menentukan apakah akan menembak atau memberikan umpan hingga bola akhirnya keluar lapangan. Viking kemudian langsung membalas. Kristoffer Askildsen melepaskan tembakan keras yang masih mampu ditepis kiper Dinamo Zagreb, Ivan Nevistic.

Memasuki babak kedua, Viking tampil jauh lebih agresif. Mereka hampir berbalik unggul secara agregat ketika Henrik Falchener melepaskan tembakan dari jarak dekat. Namun, Nevistic melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang itu.

Tekanan Viking akhirnya menghasilkan gol kedua. Askildsen memberikan umpan kepada Edvin Austbo, yang mengontrol bola dengan tenang sebelum melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti. Bola bersarang di gawang Dinamo Zagreb dan membawa Viking berbalik unggul pada menit ke-48.

Tim tuan rumah kemudian semakin berada di atas angin dan kembali mencetak gol hanya beberapa saat setelah gol Austbo. Pada menit ke-50, tembakan Tobias Moi berubah arah setelah mengenai pemain Dinamo Zagreb dan mengecoh Nevistic. Bola meluncur ke sudut bawah gawang sekaligus mengubah skor menjadi 3-1 untuk Viking.

Dinamo Zagreb berusaha keras mencari jalan kembali ke pertandingan. Dion Drena Beljo memperoleh peluang emas kurang dari 15 menit sebelum laga berakhir, tetapi sepakannya justru melebar. Dominasi Viking pada awal babak kedua akhirnya memastikan kemenangan dengan agregat 5-3.