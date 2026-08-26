Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

JawaPos.com - Viking FK diprediksi kalah 1-2 dari Dinamo Zagreb pada leg kedua playoff Liga Champions 2026/2027 di Stavanger, Kamis (27/8) pukul 02.00 WIB, meski mampu bangkit dari ketertinggalan dua gol pada leg pertama.

Hasil tersebut membuat Dinamo Zagreb diprediksi lolos ke fase liga dengan keunggulan agregat 4-3.

Viking FK Punya Modal Comeback dari Leg Pertama Viking FK menunjukkan mental kuat saat menghadapi Dinamo Zagreb pada leg pertama di Stadion Maksimir.

Sempat tertinggal dua gol dalam 10 menit melalui Dion Drena Beljo dan Mateo Lisica, Viking FK membalas lewat gol indah Peter Christiansen dan kapten Zlatko Tripic hingga pertandingan berakhir 2-2.

Hasil imbang itu membuat Viking FK tetap memiliki peluang mencetak sejarah di kompetisi Eropa.

Klub Norwegia tersebut belum pernah mencapai fase grup atau fase liga Liga Champions sejak tampil di putaran pertama pada 1992 dan kemudian disingkirkan Barcelona.

Viking FK juga datang dengan catatan domestik yang cukup kuat.

Mereka menjadi juara Eliteserien musim lalu setelah penantian 34 tahun dan kini berada satu poin di belakang Bodo/Glimt di puncak klasemen dengan catatan 13 kemenangan, satu imbang, dan tiga kekalahan.