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Antonius Oskarianto Adur
Senin, 7 September 2026 | 19.31 WIB

Tumbangkan Chelsea, Martin Odegaard Puji Permainan Arsenal dan Kai Havertz

Martin Odegaard melakukan selebrasi setelah jebol gawang Chelsea. (Martin Odegaard) - Image

Martin Odegaard melakukan selebrasi setelah jebol gawang Chelsea. (Martin Odegaard)

JawaPos.com - Arsenal berhasil menang melawan Chelsea di putaran ketiga Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Emirates Stadium, Minggu (6/9).

Martin Odegaard puji permainan Arsenal dan Kai Havertz

Arsenal sempat tertinggal dari gol cepat Chelsea yang dicetak Morgan Rogers pada menit kedua. Setelah itu, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan melalui gol dari Kai Havertz menit ke-25.

Di babak kedua, Arsenal berbalik unggul. Martin Odegaard mampu mencetak gol menit ke-50 sekaligus memastikan kemenangan The Gunners di depan pendukungnya sendiri.

Ketinggalan gol cepat memang membuat Arsenal terkejut. Namun, mereka tetap berjuang dan menunjukkan reaksi untuk bisa menyamakan dan membalikkan kedudukan.

"Mentalitas kami, kami hanya ingin terus berjuang. Kami telah menunjukkannya berkali-kali. Kebobolan di awal pertandingan memang tidak ideal, tetapi reaksi kami luar biasa. Saya pikir kami bermain sangat baik di babak pertama, dan terus bermain baik di babak kedua. Pada akhirnya kami mendapatkan hasil yang setimpal dan respons kami sangat brilian," kata Martin Odegaard kepada Sky Sports yang dikutip TNT Sports, Senin (7/9).

Pujian diberikan kapten Arsenal tersebut kepada Kai Havertz yang memiliki andil atas terciptanya gol kedua. Odegaard menilai rekan setimnya itu merupakan pemain cerdas dan memiliki pergerakan yang bagus.

"Dia pemain yang sangat cerdas, pergerakannya sangat bagus. Dia banyak menarik perhatian para bek, ketika dia berlari dan datang dari belakang, saya selalu bebas," pungkas Martin Odegaard.

Martin Odegaard Pencipta Kreasi Peluang Terbanyak

Mikel Arteta memainkan Martin Odegaard sejak menit pertama. Ia bermain 77 menit dan setelah itu digantikan Mikel Merino.

Editor: Edi Yulianto
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