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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 8 September 2026 | 01.08 WIB

Empat Hal Penting yang Terlihat dari Kekalahan Pertama Chelsea Era Xabi Alonso

Xabi Alonso. (ig @chelseafc) - Image

Xabi Alonso. (ig @chelseafc)

JawaPos.com - Awal musim Liga Premier 2026–27 sempat membuat Chelsea terlihat seperti calon penantang gelar. Namun, ujian besar pertama langsung datang ketika mereka harus bertandang ke markas sang juara bertahan, Arsenal.

The Blues memang akhirnya kalah 1-2 di Emirates Stadium, tetapi pertandingan tersebut memberikan sejumlah gambaran penting mengenai proyek Xabi Alonso.

Morgan Rogers membawa Chelsea unggul hanya pada menit kedua. Arsenal kemudian merespons dengan cara yang mengesankan, menyamakan kedudukan melalui Kai Havertz sebelum Martin Ødegaard mencetak gol kemenangan di awal babak kedua.

Chelsea kesulitan membangun momentum setelah itu. Arsenal semakin nyaman mengendalikan permainan dan pertahanan mereka terbukti sulit ditembus.

Meski demikian, Chelsea tidak tampil buruk secara keseluruhan. Bahkan, mereka mampu membuat Arsenal berada dalam pertandingan yang jauh lebih terbuka dibandingkan beberapa laga kandang The Gunners sebelumnya.

Melansir Sports Illustrated, berikut empat hal penting yang terlihat dari kekalahan pertama Chelsea di era Xabi Alonso.

1. Absennya Moisés Caicedo Sangat Terasa

Xabi Alonso sebenarnya berharap Moisés Caicedo bisa kembali bermain setelah mengalami masalah kebugaran. Namun, gelandang Ekuador itu akhirnya tidak masuk skuad untuk menghadapi Arsenal.

Editor: Novia Tri Astuti
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