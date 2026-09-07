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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 8 September 2026 | 01.03 WIB

Alasan Gol Riccardo Calafiori ke Gawang Chelsea Dianulir

Bek kiri Arsenal Riccardo Calafiori .(Dok. Riccardo Calafiori) - Image

Bek kiri Arsenal Riccardo Calafiori .(Dok. Riccardo Calafiori)

JawaPos.com - Arsenal sempat dibuat percaya diri bisa langsung membalas gol cepat Chelsea dalam pertandingan Premier League di Stadion Emirates. Namun, gol Riccardo Calafiori yang dianggap sebagai penyama kedudukan justru dianulir VAR.

Keputusan tersebut sempat membuat para pemain Arsenal kebingungan. Pasalnya, bola sudah masuk ke gawang dan para pemain The Gunners bahkan sempat merayakannya sebelum wasit membatalkan gol tersebut. Lantas, apa alasan gol Calafiori dianulir?

Konsa Terjebak Offside

Chelsea membuka keunggulan ketika Morgan Rogers mencetak gol cepat di awal pertandingan. Arsenal kemudian mencoba memberikan respons dan menciptakan kemelut di depan gawang Emiliano Martinez.

Umpan silang Declan Rice yang sempat berubah arah jatuh ke Gabriel Magalhaes di tiang jauh. Bek Arsenal tersebut melepaskan tembakan dari jarak dekat, tetapi berhasil dihentikan Martinez.

Bola rebound kemudian jatuh ke Ezri Konsa yang berada dalam posisi offside. Bola selanjutnya membentur tiang sebelum memantul kembali ke tengah kotak enam yard.

Dalam situasi tersebut, Calafiori berada di posisi yang tepat dan berhasil menyambar bola hingga masuk ke gawang Chelsea.

Para pemain Arsenal langsung merayakan gol tersebut. Namun, VAR yang dipimpin Darren England bersama Constantine Hatzidakis segera melakukan pengecekan. Hasilnya, gol dibatalkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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