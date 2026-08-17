Arsenal Raih Gelar Community Shield, Riccardo Calafiori Makin Siap Hadapi Liga Inggris

Riccardo Calafiori di laga melawan Manchester City. (Riccardo Calafiori)
JawaPos.com - Riccardo Calafiori makin antusias hadapi Liga Inggris setelah Arsenal mengalahkan Manchester City di Community Shield. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Stadion Millennium, Minggu (16/8).
Pada laga tersebut, Riccardo Calafiori mencetak gol cepat saat laga baru berjalan 24 detik. Pemain timnas Italia itu mengatakan bahwa ia hanya ingin mencetak gol saat Myles Lewis-Skelly memberikannya umpan.
"Tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai musim. Saya sedikit terkejut menerima bola. Saya berlari dengan niat untuk menerima bola, tetapi itu adalah umpan mudah karena Myles bermain luar biasa, dan kemudian saya hanya mencoba memasukkannya ke gawang," kata Riccardo Calafiori yang dikutip laman resmi Arsenal, Senin (17/8).
Pujian juga diberikan Calafiori kepada dua pemain baru Arsenal yaitu Bruno Guimaraes dan Christos Tzolis. Bahkan, Tzolis memberikan dua assist untuk gol Kai Havertz dan Martin Odegaard.
"Saya pikir itu juga cara kami menerima pemain baru. Sangat mudah bagi mereka untuk beradaptasi. Ketika saya bergabung, saya merasakan hal yang sama. Harus saya akui, performa yang luar biasa, terutama dari Chritos dan Bruno. Dia pemain baru di lapangan, jadi saya juga sangat menyukainya," ujar pemain 24 tahun tersebut.
Kemenangan melawan Manchester City membuat Calafiori makin antusias menghadapi Liga Inggris. Laga pertama mereka akan melawan Coventry City pada 22 Agustus nanti.
“Saya sudah tidak sabar [menantikan dimulainya musim], syukurlah kita akan bermain dalam lima hari lagi! Saya sangat senang," pungkas Calafiori.
Pada laga melawan Manchester City, Calafiori menjadi pemain bertahan yang aktif membantu penyerangan Arsenal. Melansir Fotmob, ia memiliki dua tendangan yang salah satunya menjadi gol.
Dalam sisi bertahan, Calafiori tidak terlalu banyak bekerja keras. Mantan pemain Bologna tersebut hanya melakukan satu tekel dan memenangkan satu duelnya.
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Jawa Pos
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