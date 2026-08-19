Calafiori Cetak Gol 23 Detik, Arsenal Tumbangkan Man City di Community Shield

Riccardo Calafiori mencetak gol pada detik ke-23 saat Arsenal menghadapi Manchester City di Community Shield, menjadi yang tercepat sejak 1968. (Dok. IG @richycala)
JawaPos.com - Arsenal sudah menunjukkan dominasinya atas Manchester City di Community Shield. Buktinya, mereka sudah unggul saat laga baru berjalan 23 detik!
The Gunners, julukan Arsenal, unggul cepat berkat gol yang dicetak bek Riccardo Calafiori. Gol saat laga baru berjalan 23 detik itu tercatat sebagai gol tercepat di Community Shield sejak 1968.
Gol tersebut kembali membuat Calafiori menjadi pencetak gol pertama Arsenal pada awal musim. Pemain asal Italia itu juga mencetak gol pertama Arsenal musim lalu. Bedanya, kali ini gol cepatnya ikut mengantar Arsenal meraih trofi.
Calafiori pun bangga atas prestasi yang ditorehkan. Apalagi, dia berhasil membobol gawang City yang dikawal kiper timnas Italia Gianluigi Donnarumma.
“Tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai musim,” kata Calafiori seperti dikutip Mirror.
“Saya kaget saat menerima bola. Saya melakukan pergerakan dengan niat mendapatkan bola, tapi umpan dari Myles sangat bagus dan mudah diterima, lalu saya hanya mencoba memasukkannya ke gawang,” tutur pemain 24 tahun itu.
“Ini gila, tiga pemain bertahan bisa bekerja sama seperti itu. Ini memberi Anda gambaran tentang identitas dan niat kami. Tidak masalah siapa yang berada di lapangan. Yang jelas, Anda harus menjalankan peran,” ujarnya.
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