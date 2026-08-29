Bayern Munchen Punya Target Besar Musim Ini, Kompany dan Kane Bidik Gelar Juara Liga Champions

Pelatih Bayern Munchen, Vincent Kompany, bersama Harry Kane. (Bayern)
JawaPos.com - Bayern Munchen kembali memasuki musim baru dengan target tinggi. Setelah meraih gelar Bundesliga dan DFB-Pokal musim lalu, tim asuhan Vincent Kompany tidak hanya dituntut mempertahankan dominasi di Jerman, tetapi juga berbicara lebih jauh di Liga Champions.
Bayern mengawali musim dengan modal positif setelah mengalahkan Borussia Dortmund 2-1 di Piala Super Jerman. Hasil tersebut menjadi sinyal bahwa Die Roten masih menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola Jerman.
Di Bundesliga, Bayern kembali menjadi favorit utama. Wajar saja, mengingat mereka telah memenangkan 13 dari 14 gelar liga terakhir. Satu-satunya kegagalan terjadi pada musim 2023/2024 ketika Bayer Leverkusen tampil luar biasa dan merebut trofi.
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Bagi Bayern, memenangkan Bundesliga kini bukan lagi pencapaian yang terlalu istimewa. Trofi tersebut lebih dianggap sebagai target wajib setiap musim.
Kompany pun menyadari tuntutan tersebut. Pelatih asal Belgia itu menegaskan bahwa standar di Bayern selalu sangat tinggi.
"Target di Bayern selalu ditetapkan setinggi mungkin. Artinya memenangkan Bundesliga, piala, Liga Champions dan mungkin memenangkan setiap pertandingan," kata Kompany.
Musim lalu, Bayern tampil sangat produktif. Mereka mencetak 184 gol di semua kompetisi, termasuk 122 gol di Bundesliga dan 43 gol di Liga Champions.
Namun, perjalanan mereka di Eropa kembali berakhir di semifinal. Bayern kalah dari Paris Saint-Germain dengan agregat 5-6.
Liga Champions pun menjadi tantangan terbesar Kompany musim ini. Meski demikian, kegagalan menjadi juara Eropa belum tentu membuat posisi sang pelatih berada dalam tekanan.
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Jawa Pos
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