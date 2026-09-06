Prediksi Skor Arsenal vs Chelsea: Ujian Lini Tengah Xabi Alonso Usai Kepergian Enzo Fernandez

JawaPos.com - Arsenal akan menjamu Chelsea dalam derbi London yang menjadi salah satu pertandingan paling ditunggu pada pekan ini. Duel di Stadion Emirates tersebut mempertemukan dua tim yang sama-sama belum kehilangan poin di awal musim.

Mikel Arteta dan Xabi Alonso sama-sama membawa catatan sempurna. Namun, rekor tersebut tentu tidak bisa bertahan untuk keduanya. Setidaknya satu tim akan kehilangan kesempurnaan ketika peluit akhir berbunyi.

Bagi Chelsea, perhatian utama tertuju pada lini tengah setelah kepergian Enzo Fernandez ke Manchester City dengan nilai transfer £125 juta.

Arsenal Tetap Sempurna

Melansir Sportsmole, Arsenal mengawali musim dengan tiga kemenangan sekaligus tiga clean sheet. Terakhir, The Gunners menang tipis 1-0 atas Aston Villa melalui gol Bukayo Saka.

Hasil tersebut memperpanjang awal positif Arteta, meskipun aktivitas transfer Arsenal pada hari terakhir justru membuat sebagian penggemar kecewa.

Arsenal melepas beberapa pemain menyerang, termasuk Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri, dan Gabriel Martinelli. Namun, tidak ada pemain baru yang datang pada hari terakhir bursa transfer.