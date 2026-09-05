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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 5 September 2026 | 21.14 WIB

Prediksi Skor Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris: The Gunners Bisa Kunci 3 Poin Kandang!

Arsenal diprediksi mampu mengamankan tiga poin saat menjamu Chelsea dalam duel sengit Liga Inggris di Emirates Stadium. (Arsenal) - Image

Arsenal diprediksi mampu mengamankan tiga poin saat menjamu Chelsea dalam duel sengit Liga Inggris di Emirates Stadium. (Arsenal)

JawaPos.com — Arsenal diprediksi mampu mengalahkan Chelsea dengan skor 2-1 pada duel Liga Inggris di Emirates Stadium, Minggu (6/9/2026) pukul 22.30 WIB, setelah kedua tim sama-sama mengawali musim 2026/2027 dengan catatan sempurna.

The Gunners punya keunggulan kandang dan pertahanan solid, sementara Chelsea datang dengan produktivitas tinggi lewat 12 gol dari dua laga.

Arsenal Punya Modal Kuat di Emirates Stadium

Arsenal membawa modal tiga kemenangan dari tiga pertandingan di semua kompetisi menjelang duel melawan Chelsea, termasuk kemenangan tipis 1-0 atas Aston Villa pada 31 Agustus.

Tiga kemenangan itu juga dilengkapi tiga clean sheet dan total tujuh gol, sehingga Mikel Arteta punya alasan untuk tetap percaya diri menghadapi ujian besar di kandang.

Kemenangan atas Aston Villa memang terasa penting karena Arsenal harus menghadapi situasi sulit setelah aktivitas transfer mereka berakhir tanpa tambahan pemain pada 1 September.

Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri, dan Gabriel Martinelli justru meninggalkan klub, sehingga kedalaman lini serang The Gunners menjadi perhatian menjelang persaingan panjang musim ini.

Meski begitu, Arsenal memiliki catatan impresif ketika menghadapi sesama klub London di Premier League.

The Gunners tidak terkalahkan dalam 16 derby London terakhir di kompetisi tersebut, dengan 12 kemenangan dan empat hasil imbang.

Catatan itu menjadi salah satu alasan Arsenal layak lebih diunggulkan ketika menjamu Chelsea.

Editor: Banu Adikara
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