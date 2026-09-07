Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

JawaPos.com - AEK Athens akan menjamu LASK Linz pada laga pertama Liga Champions 2026/2027 di Allwyn Arena, Athens, Yunani, Selasa (8/9) pukul 23.45 WIB. Tuan rumah diprediksi akan menang dengan skor telak.

Pertandingan ini menjadi momen spesial bagi kedua tim. AEK Athens kembali tampil setelah absen sejak musim 2018/2019, sedangkan LASK menjalani debut di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa.

AEK Athens datang dengan modal yang sangat positif setelah tampil impresif di awal musim. Tim asuhan Marko Nikolic itu bahkan belum terkalahkan dalam 90 menit dan berhasil mencatatkan sejumlah hasil meyakinkan di berbagai kompetisi.

Pada babak play-off Liga Champions, AEK Athens berhasil menyingkirkan Levski Sofia dengan skor agregat 4-0. Tim asal Yunani itu mencatatkan clean sheet pada kedua pertandingan sekaligus mencetak empat gol ketika bermain di kandang sendiri.

Kemudian pada pertandingan terakhir, AEK Athens berhasil menghancurkan Aris Thessaloniki dengan skor telak 5-0. Kemenangan telak di laga kandang tersebut tentu membuat kepercayaan diri tim semakin tinggi jelang menghadapi lawan yang baru pertama kali tampil di Liga Champions.

Kendati demikian, LASK juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Klub asal Austria itu lolos ke putaran final setelah melakukan comeback luar biasa menghadapi Celtic pada babak play-off Liga Champions 2026/2027.

LASK sempat tertinggal 0-3 pada leg pertama dari Celtic. Namun secara mengejutkan, tim asuhan Dietmar Kuhbauer itu mampu mencetak empat gol tanpa balas di leg kedua hingga akhirnya mengamankan kemenangan dramatis sekaligus memastikan tiket lolos.

LASK juga sedang dalam tren positif setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun di kompetisi domestik. Produktivitas mereka pun sangat mengesankan dengan mencetak rata-rata tiga gol dalam tiga pertandingan tersebut.