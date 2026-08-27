Penantian Delapan Tahun Terbayar! AEK Athens Kembali ke Liga Champions Usai Bantai Levski Sofia 4-0

JawaPos.com - AEK Athens memastikan tiket ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam delapan tahun setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Levski Sofia dalam laga playoff leg kedua pada Kamis (27/8).

Kedua tim berlaga di Agia Sophia Stadium dengan agregat masih imbang 0-0 setelah pertemuan pertama. Namun, situasi berubah drastis dalam 30 menit pertama ketika AEK Athens langsung tampil agresif dan mencetak tiga gol.

Luka Jovic membuka keunggulan AEK Athens ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit. Penyerang asal Serbia itu memanfaatkan umpan silang Lazaros Rota dan menuntaskannya dengan sundulan yang membawa tuan rumah unggul 1-0.

AEK Athens semakin leluasa mengendalikan pertandingan. Barnabas Varga kemudian mengambil alih peran sebagai pencetak gol dengan mencetak brace dalam waktu kurang dari 20 menit. Varga mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-12 untuk menggandakan keunggulan AEK Athens. Sang penyerang kembali mencetak gol pada menit ke-29 sekaligus membuat Levski Sofia berada dalam situasi sulit.

AEK Athens menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0. Dominasi AEK Athens berlanjut setelah jeda. Pada menit ke-55, Razvan Marin mencetak gol penalti dan mengubah skor menjadi 4-0. Hasil itu membuat AEK Athens memastikan penampilan pertamanya di Liga Champions sejak musim 2018/2019, sekaligus mengakhiri penantian selama delapan tahun.

Pelatih AEK Athens Marko Nikolic memberikan pujian kepada para pemainnya setelah pertandingan. Nikolic menilai timnya tampil agresif sejak awal dan mampu memberikan tekanan konstan kepada Levski Sofia.

“Kami bermain luar biasa, memulai pertandingan dengan dinamis, terus menyerang, dan memberikan banyak tekanan kepada lawan,” kata Nikolic dikutip dari Neos Kosmos.

Nikolic juga mengapresiasi kerja keras seluruh elemen klub selama masa persiapan musim ini. Menurut Nikolic, keberhasilan kembali ke Liga Champions merupakan hasil dari kerja bersama yang telah dilakukan sejak musim sebelumnya.

“Ini benar-benar malam yang luar biasa. AEK kembali ke Liga Champions, Liga Champions hadir di Yunani, di Athena, dan kami sangat bahagia,” ujar Nikolic.