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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 26 Agustus 2026 | 14.28 WIB

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

Luka Jovic diprediksi menjadi pembeda saat AEK Athens menjamu Levski Sofia pada leg kedua playoff Kualifikasi Liga Champions 2026/2027. (AEK Athens) - Image

Luka Jovic diprediksi menjadi pembeda saat AEK Athens menjamu Levski Sofia pada leg kedua playoff Kualifikasi Liga Champions 2026/2027. (AEK Athens)

JawaPos.com - AEK Athens diprediksi mengalahkan Levski Sofia 2-0 pada leg kedua playoff Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 di AEK Arena, Athens, Kamis (27/8) pukul 02.00 WIB, sekaligus mengamankan tiket ke league phase dengan agregat 2-0.

Laga ini menjadi kesempatan AEK mengakhiri penantian delapan tahun untuk kembali tampil di fase utama Liga Champions.

AEK Athens Punya Modal Penting di Leg Kedua

AEK Athens memang gagal mencetak gol ketika bertandang ke markas Levski Sofia pada leg pertama, tetapi performa mereka memberikan alasan untuk tetap optimistis.

Luka Jovic sempat mengancam lewat tendangan half-volley yang membentur mistar, sementara statistik peluang bersih juga menunjukkan AEK Athens sedikit lebih unggul.

Kegagalan membongkar pertahanan Levski Sofia menjadi pekerjaan utama Marko Nikolic pada pertandingan penentuan ini.

Sebelum bermain imbang tanpa gol di Sofia, AEK Athens mampu mencetak minimal dua gol dalam lima dari enam pertandingan terakhirnya di semua kompetisi.

Kondisi tersebut memperlihatkan perbedaan karakter AEK Athens dibandingkan lawannya.

Tim asal Yunani itu memiliki kualitas ofensif yang cukup untuk menciptakan peluang, tetapi kini harus lebih efektif ketika mendapatkan kesempatan di depan gawang Svetoslav Vutsov.

Kepercayaan diri Jovic juga meningkat setelah mencetak dua gol dalam kemenangan 4-0 AEK Athens atas Iraklis pada pertandingan liga akhir pekan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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