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Andika Rachmansyah
Senin, 7 September 2026 | 16.32 WIB

Prediksi Skor Club Brugge vs Aston Villa di Liga Champions 2026/2027: Duel Sengit Berakhir Imbang

Bek Aston Villa Tyrone Mings. (Dok. Aston Villa) - Image

Bek Aston Villa Tyrone Mings. (Dok. Aston Villa)

JawaPos.com - Club Brugge akan menjamu Aston Villa pada matchday pertama Liga Champions 2026/2027 di Jan Breydelstadion, Brugge, Belgia, Selasa (8/9) pukul 23.45 WIB.

Pertandingan tersebut diprediksi berjalan sengit dan berpotensi berakhir imbang.

Kedua kesebelasan datang dengan kondisi yang cukup berbeda menjelang pertandingan tersebut.

Club Brugge memiliki modal lebih positif di kompetisi domestik, sedangkan Aston Villa masih mencari konsistensi setelah melalui awal musim yang cukup sulit.

Club Brugge tercatat mengawali musim Liga Belgia dengan empat kemenangan dari lima pertandingan.

Tim berjuluk Blauw-Zwart itu juga tampil produktif dengan mencetak sembilan gol dan hanya kebobolan dua kali dalam liga laga tersebut.

Selain itu, Club Brugge juga memiliki catatan apik ketika tampil di hadapan pendukung sendiri pada kompetisi Eropa.

Mereka hanya menelan tiga kekalahan dalam 22 pertandingan kandang terakhir di kompetisi Eropa dan mencetak setidaknya tiga gol dalam enam dai tujuh laga kandang terakhir di Liga Champions.

Kendati demikian, Aston Villa bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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