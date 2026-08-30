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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 30 Agustus 2026 | 21.26 WIB

Presiden Inter Milan Tak Sabar Hadapi Real Madrid di Liga Champions, Janji akan Sambut Jose Mourinho

Giuseppe Marotta. (ig @area_azzurra) - Image

Giuseppe Marotta. (ig @area_azzurra)

JawaPos.com - Liga Champions 2026/27 langsung menyajikan duel yang sarat cerita. Real Madrid akan mengawali perjalanan mereka di fase liga dengan menjamu Inter Milan di Santiago Bernabeu pada 8 September.

Bagi Inter, laga tersebut bukan sekadar pertandingan pembuka. Kembali ke Bernabeu akan menghadirkan kenangan tersendiri, terlebih karena mereka akan berhadapan dengan Jose Mourinho, sosok yang pernah membawa Nerazzurri meraih kejayaan di Eropa.

Mourinho pernah menangani Inter pada 2008 hingga 2010. Puncaknya terjadi pada 2010 ketika ia membawa klub Italia tersebut menjuarai Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich di final yang digelar di Bernabeu.

Kini, 13 tahun setelah periode pertamanya bersama Real Madrid, Mourinho akan kembali ke kompetisi Eropa bersama klub yang berbeda dan langsung menghadapi mantan timnya.

Marotta Nantikan Pertemuan di Bernabeu

Melansir Defensa Central, Presiden Inter, Giuseppe Marotta, mengakui bahwa pertandingan tersebut akan menghadirkan emosi spesial bagi klubnya.

“Ketika kita berbicara tentang Liga Champions, pesona dan emosinya selalu ada, meskipun bagi saya ini akan menjadi tahun ketiga belas atau keempat belas secara berturut-turut,” ujar Marotta.

Ia juga menyoroti konsistensi Inter di kompetisi elite Eropa. Musim 2026/27 akan menjadi keikutsertaan kesembilan Nerazzurri secara beruntun di Liga Champions.

Editor: Novia Tri Astuti
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