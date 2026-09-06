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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 7 September 2026 | 01.51 WIB

Prediksi Skor Everton vs Manchester United: David Moyes Menjamu Mantan Timnya

Prediksi Skor Everton Vs Manchester United. (ig @everton) - Image

Prediksi Skor Everton Vs Manchester United. (ig @everton)

JawaPos.com - David Moyes akan kembali berhadapan dengan Manchester United ketika Everton menjamu Setan Merah di Stadion Hill Dickinson pada pekan ketiga Liga Premier, Minggu pukul 14.00 waktu setempat.

Everton datang dengan status belum terkalahkan setelah meraih hasil imbang 1-1 di markas Bournemouth. Di sisi lain, Manchester United membawa kepercayaan diri tinggi setelah bangkit dan menghantam Ipswich Town 5-2.

Pertemuan ini sekaligus menjadi reuni menarik bagi Moyes, yang pernah dipercaya meneruskan pekerjaan Sir Alex Ferguson di Old Trafford.

Manchester United Mulai Menemukan Ritme

Manchester United mengawali musim dengan kekalahan mengejutkan dari Hull City. Namun, mereka langsung memberikan respons ketika menghadapi Ipswich.

Ipswich sempat membuka keunggulan melalui Leif Davis dan membuat tuan rumah berada dalam situasi sulit. Akan tetapi, Bruno Fernandes kemudian mengambil alih pertandingan.

Sang kapten mencetak hat-trick, sementara Jacob Greaves membuat gol bunuh diri dan Bryan Mbeumo ikut mencatatkan namanya di papan skor melalui sebuah lob.

Kemenangan 5-2 tersebut menjadi sinyal positif bagi Manchester United setelah periode yang cukup sulit.

Editor: Novia Tri Astuti
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