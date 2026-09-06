Prediksi Skor Birmingham City vs Wolves: Laga Dua Tim Papan Atas Championship

JawaPos.com - Rivalitas Birmingham City dan Wolverhampton Wanderers kembali tersaji setelah delapan tahun tanpa pertemuan. Kedua tim akan beradu kekuatan dalam lanjutan Championship di St Andrew's @ Knighthead Park, Minggu sore.

Birmingham membawa modal positif setelah meraih hasil imbang 1-1 melawan Southampton. Sementara itu, Wolves datang dengan sedikit luka setelah menelan kekalahan 4-2 dari West Ham United.

Pertandingan ini menarik karena kedua tim sama-sama berada di papan atas dan memiliki ambisi besar pada musim 2026/27.

Birmingham Belum Terkalahkan

Setelah dipermalukan Brentford 6-1 di Piala EFL pada 25 Agustus, Birmingham membutuhkan respons cepat. Chris Davies berhasil mendapatkan jawaban yang diinginkannya.

The Blues meraih empat poin dari dua pertandingan Championship berikutnya, yakni kemenangan 2-1 atas Wrexham dan hasil imbang 1-1 melawan Southampton.

Rangkaian tersebut membuat Birmingham belum terkalahkan dalam empat pertandingan Championship musim ini, dengan satu kemenangan dan tiga hasil imbang.