Prediksi Skor Birmingham City vs Wolves: Laga Dua Tim Papan Atas Championship

Prediksi skor Birmingham City Vs Wolves. (ig @wolves)
JawaPos.com - Rivalitas Birmingham City dan Wolverhampton Wanderers kembali tersaji setelah delapan tahun tanpa pertemuan. Kedua tim akan beradu kekuatan dalam lanjutan Championship di St Andrew's @ Knighthead Park, Minggu sore.
Birmingham membawa modal positif setelah meraih hasil imbang 1-1 melawan Southampton. Sementara itu, Wolves datang dengan sedikit luka setelah menelan kekalahan 4-2 dari West Ham United.
Pertandingan ini menarik karena kedua tim sama-sama berada di papan atas dan memiliki ambisi besar pada musim 2026/27.
Birmingham Belum Terkalahkan
Setelah dipermalukan Brentford 6-1 di Piala EFL pada 25 Agustus, Birmingham membutuhkan respons cepat. Chris Davies berhasil mendapatkan jawaban yang diinginkannya.
The Blues meraih empat poin dari dua pertandingan Championship berikutnya, yakni kemenangan 2-1 atas Wrexham dan hasil imbang 1-1 melawan Southampton.
Rangkaian tersebut membuat Birmingham belum terkalahkan dalam empat pertandingan Championship musim ini, dengan satu kemenangan dan tiga hasil imbang.
Jika ditarik lebih jauh, Birmingham bahkan telah menjalani sembilan pertandingan liga tanpa kekalahan. Kekalahan terakhir mereka di divisi kedua terjadi ketika menghadapi Ipswich Town di Portman Road pada April.
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Jawa Pos
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