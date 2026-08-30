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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 30 Agustus 2026 | 21.05 WIB

Prediksi Real Madrid vs Malaga: Laga Mudah untuk Skuad José Mourinho?

Jose Mourinho. (ig @realmadrid) - Image

Jose Mourinho. (ig @realmadrid)

JawaPos.com - Real Madrid mengawali musim 2026/27 dengan sempurna. Dua kemenangan dari dua pertandingan membuat Los Blancos berada di posisi kedua klasemen dan kini mengincar kemenangan ketiga secara beruntun saat menghadapi Malaga di Santiago Bernabéu.

Pasukan José Mourinho telah mencetak enam gol dalam dua laga, meski kebobolan dua kali. Setelah kemenangan 2-1 atas Espanyol pada pekan pertama, Madrid menunjukkan ketajaman yang jauh lebih baik ketika menghancurkan Real Sociedad 4-1.

Mereka sempat kesulitan menemukan ritme pada babak pertama, tetapi peningkatan tempo setelah jeda membuat Madrid tampil tanpa ampun. Performa tersebut menjadi modal berharga sebelum menghadapi Malaga.

Malaga Masih Beradaptasi di La Liga

Melansir The Hard Tackle, Malaga datang dengan kondisi yang jauh berbeda. Sebagai tim promosi, mereka baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan dan berada di posisi ke-16.

Pada laga pembuka, Malaga kalah 0-2 dari Atlético Madrid. Mereka sebenarnya mampu menahan tekanan lawan untuk sebagian besar pertandingan, tetapi dua gol pada 20 menit terakhir membuat perjuangan mereka berakhir tanpa poin.

Malaga kemudian bangkit dengan meraih hasil imbang melawan Deportivo. Namun, mereka masih memperlihatkan masalah dalam penyelesaian akhir.

Menghadapi Madrid di Bernabéu jelas membutuhkan performa yang jauh lebih baik. Sedikit saja kehilangan konsentrasi, lini belakang Malaga berpotensi dihukum oleh trio penyerang tuan rumah.

Editor: Novia Tri Astuti
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