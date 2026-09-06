Prediksi Skor Barcelona vs Valencia: Lamine Yamal dkk Masih Diunggulkan

Lamine Yamal. (ig @fcbarcelona)
JawaPos.com - Barcelona akan berusaha menjaga start sempurna mereka di La Liga 2026/27 ketika menghadapi Valencia di Mestalla pada Minggu sore.
Pasukan Hansi Flick datang dengan modal sempurna. Barcelona menyapu bersih tiga pertandingan pertama dan kini memimpin klasemen dengan sembilan poin. Sebaliknya, Valencia baru mengoleksi satu poin dan masih berada di posisi ke-17.
Di atas kertas, Barcelona memang lebih diunggulkan. Namun, bermain di Mestalla bukan perkara sederhana, apalagi Valencia pernah memberikan kejutan besar kepada Blaugrana musim lalu.
Valencia Belum Menemukan Konsistensi
Valencia mengawali musim dengan hasil imbang 0-0 melawan Celta Vigo. Setelah itu, Los Che justru menelan dua kekalahan beruntun dari Real Betis dan Deportivo La Coruna. Satu poin dari tiga pertandingan membuat Valencia harus puas berada di peringkat ke-17.
Musim lalu, Valencia finis di posisi kesembilan dan tentu berharap bisa memperbaiki pencapaian tersebut. Sayangnya, performa awal musim ini belum menunjukkan tanda-tanda positif.
Carlos Corberan memang mendapatkan tambahan tujuh pemain baru pada musim panas, termasuk Arnau Martinez dan Ryunosuke Sato. Namun, butuh waktu untuk membuat komposisi baru tersebut bekerja secara maksimal.
Meski demikian, Valencia memiliki satu modal yang bisa membuat Barcelona waspada. Pada musim 2025-26, Los Che berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 3-1.
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Jawa Pos
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