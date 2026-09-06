Prediksi Skor Valencia vs Barcelona di Liga Spanyol: Blaugrana Bisa Pesta Gol di Mestalla

Prediksi skor Valencia vs Barcelona di La Liga. Blaugrana lebih diunggulkan berkat start sempurna dan ketajaman Raphinha yang sudah mencetak lima gol. (Dok. FCB)
JawaPos.com — Barcelona lebih diunggulkan untuk mengalahkan Valencia pada pekan keempat La Liga 2026/2027 di Mestalla, Minggu (6/9/2026) pukul 21.15 WIB.
Blaugrana datang dengan modal tiga kemenangan beruntun dan mencetak 12 gol dalam tiga laga awal. Sementara itu, Valencia baru mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan dan sedang berada di posisi ke-17 klasemen.
Valencia datang ke pertandingan melawan Barcelona dengan modal kurang meyakinkan setelah hanya meraih satu hasil imbang dan menelan dua kekalahan dari tiga laga La Liga musim ini.
Los Che mengawali kompetisi dengan bermain imbang 0-0 melawan Celta Vigo sebelum kalah beruntun dari Real Betis dan Deportivo La Coruna.
Satu poin tersebut membuat Valencia tercecer di posisi ke-17 klasemen sementara. Awal ini cukup mengecewakan setelah mereka finis di peringkat kesembilan musim lalu.
Carlos Corberan tentu membutuhkan respons cepat dari timnya jika tidak ingin Valencia kembali terjebak dalam persaingan papan bawah.
Pergerakan Valencia pada bursa transfer musim panas juga cukup aktif dengan mendatangkan tujuh pemain baru untuk memperkuat skuad.
Arnau Martinez dan Ryunosuke Sato termasuk pemain yang diharapkan mampu memberikan energi tambahan, terutama ketika Valencia harus menghadapi Barcelona yang sedang tampil agresif.
Masalah lain berada di lini depan karena hanya Umar Sadiq yang sudah mencetak gol untuk Valencia musim ini.
Sato dan Arnaut Danjuma diperkirakan mendapat kesempatan tampil sejak menit awal untuk meningkatkan daya gedor tuan rumah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa