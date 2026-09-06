Prediksi Skor Valencia vs Barcelona di Liga Spanyol: Blaugrana Bisa Pesta Gol di Mestalla

JawaPos.com — Barcelona lebih diunggulkan untuk mengalahkan Valencia pada pekan keempat La Liga 2026/2027 di Mestalla, Minggu (6/9/2026) pukul 21.15 WIB.

Blaugrana datang dengan modal tiga kemenangan beruntun dan mencetak 12 gol dalam tiga laga awal. Sementara itu, Valencia baru mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan dan sedang berada di posisi ke-17 klasemen.

Bagaimana Performa Valencia Jelang Menghadapi Barcelona? Valencia datang ke pertandingan melawan Barcelona dengan modal kurang meyakinkan setelah hanya meraih satu hasil imbang dan menelan dua kekalahan dari tiga laga La Liga musim ini.

Los Che mengawali kompetisi dengan bermain imbang 0-0 melawan Celta Vigo sebelum kalah beruntun dari Real Betis dan Deportivo La Coruna.

Satu poin tersebut membuat Valencia tercecer di posisi ke-17 klasemen sementara. Awal ini cukup mengecewakan setelah mereka finis di peringkat kesembilan musim lalu.

Carlos Corberan tentu membutuhkan respons cepat dari timnya jika tidak ingin Valencia kembali terjebak dalam persaingan papan bawah.

Pergerakan Valencia pada bursa transfer musim panas juga cukup aktif dengan mendatangkan tujuh pemain baru untuk memperkuat skuad.

Arnau Martinez dan Ryunosuke Sato termasuk pemain yang diharapkan mampu memberikan energi tambahan, terutama ketika Valencia harus menghadapi Barcelona yang sedang tampil agresif.

Masalah lain berada di lini depan karena hanya Umar Sadiq yang sudah mencetak gol untuk Valencia musim ini.