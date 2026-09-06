Prediksi Skor Bologna vs Sassuolo di Liga Italia: Derbi Emilia Berpotensi Imbang di Renato Dall'Ara

Prediksi skor Bologna vs Sassuolo di Liga Italia. Derbi Emilia di Renato Dall'Ara berpotensi berakhir imbang berdasarkan performa dan rekor kedua tim. (Dok. Sassuolo)
JawaPos.com — Bologna dan Sassuolo diprediksi bermain imbang 1-1 dalam derbi Emilia di Stadio Renato Dall’Ara pada Minggu (6/9/2026) pukul 23.00 WIB.
Bologna memburu poin perdana Serie A, sedangkan Sassuolo datang dengan modal tiga kemenangan dari empat pertandingan di semua kompetisi.
Duel ini mempertemukan dua tim dengan kondisi awal musim yang bertolak belakang.
Bologna belum mampu mengamankan satu poin pun setelah menjalani dua pertandingan Serie A.
Rossoblu kalah 0-1 dari Lazio pada laga kompetitif pertama bersama pelatih Domenico Tedesco, kemudian kembali tumbang dengan skor identik ketika bertandang ke markas Atalanta.
Kekalahan dari Atalanta terasa lebih menyakitkan karena Bologna kebobolan hampir pada sentuhan terakhir pertandingan.
Hasil tersebut membuat Bologna menjadi salah satu dari tujuh tim Serie A yang masih belum mengoleksi poin setelah dua pekan kompetisi.
Pergantian pelatih dari Vincenzo Italiano ke Tedesco sejauh ini belum memberikan perubahan signifikan.
Italiano sebelumnya berhasil mengakhiri penantian panjang Bologna untuk meraih trofi, sedangkan Tedesco kini menghadapi pekerjaan berat untuk mengangkat performa tim yang masih kesulitan menciptakan peluang.
Kehilangan Jonathan Rowe dan Santiago Castro turut menjadi persoalan bagi Bologna.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa