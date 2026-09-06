Prediksi Skor Bologna vs Sassuolo di Liga Italia: Derbi Emilia Berpotensi Imbang di Renato Dall'Ara

JawaPos.com — Bologna dan Sassuolo diprediksi bermain imbang 1-1 dalam derbi Emilia di Stadio Renato Dall’Ara pada Minggu (6/9/2026) pukul 23.00 WIB.

Bologna memburu poin perdana Serie A, sedangkan Sassuolo datang dengan modal tiga kemenangan dari empat pertandingan di semua kompetisi.

Duel ini mempertemukan dua tim dengan kondisi awal musim yang bertolak belakang.

Bologna belum mampu mengamankan satu poin pun setelah menjalani dua pertandingan Serie A.

Rossoblu kalah 0-1 dari Lazio pada laga kompetitif pertama bersama pelatih Domenico Tedesco, kemudian kembali tumbang dengan skor identik ketika bertandang ke markas Atalanta.

Kekalahan dari Atalanta terasa lebih menyakitkan karena Bologna kebobolan hampir pada sentuhan terakhir pertandingan.

Hasil tersebut membuat Bologna menjadi salah satu dari tujuh tim Serie A yang masih belum mengoleksi poin setelah dua pekan kompetisi.

Pergantian pelatih dari Vincenzo Italiano ke Tedesco sejauh ini belum memberikan perubahan signifikan.

Italiano sebelumnya berhasil mengakhiri penantian panjang Bologna untuk meraih trofi, sedangkan Tedesco kini menghadapi pekerjaan berat untuk mengangkat performa tim yang masih kesulitan menciptakan peluang.