Prediksi Skor Frosinone vs Venezia di Liga Italia: I Leoni Alati Bisa Curi 3 Poin di Benito Stirpe

JawaPos.com — Frosinone dan Venezia akan bentrok di Stadio Benito Stirpe pada lanjutan Serie A, Minggu (6/9/2026) pukul 20.00 WIB. Venezia memburu kemenangan pertama setelah tanpa poin dari dua laga.

Meski Frosinone baru saja menang 3-0 atas Fiorentina, I Leoni Alati punya peluang mencuri tiga poin berkat catatan pertemuan musim lalu.

Bagaimana Performa Frosinone Jelang Menghadapi Venezia? Frosinone datang dengan modal kemenangan impresif 3-0 atas Fiorentina di Stadio Franchi pada pekan sebelumnya. Hasil tersebut menunjukkan ketajaman mereka ketika bermain di kandang lawan.

Antonio Raimondo menjadi bintang utama setelah mencetak dua gol sekaligus membantu tim asuhan Massimiliano Alvini meraih kemenangan penting tersebut.

Hasil itu menjadi respons positif setelah Frosinone kalah dari Juventus pada pertandingan pembuka Serie A, meski mampu memberikan perlawanan sengit.

Performa tandang mereka juga melanjutkan tren apik dari musim lalu ketika klub berjuluk Canarini tersebut berhasil kembali ke kasta tertinggi setelah terdegradasi pada 2024.

Frosinone kemudian bermain imbang 1-1 melawan Sassuolo di Coppa Italia sebelum akhirnya tersingkir melalui adu penalti.

Kini, mereka kembali ke Stadio Stirpe dengan ambisi meraih kemenangan kandang pertama di Serie A sekaligus memperlebar momentum positif setelah menaklukkan Fiorentina.

Mengapa Venezia Berpeluang Mengejutkan Frosinone? Venezia memang belum mendapatkan satu pun poin dari dua pertandingan Serie A musim ini, tetapi performa mereka tidak sepenuhnya buruk.