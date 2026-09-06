Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 6 September 2026 | 16.26 WIB

Prediksi Skor Frosinone vs Venezia di Liga Italia: I Leoni Alati Bisa Curi 3 Poin di Benito Stirpe

Prediksi skor Frosinone vs Venezia di Liga Italia. I Leoni Alati berpeluang mencuri tiga poin di Benito Stirpe berbekal rekor pertemuan musim lalu. Frosinone akan menghadapi tim tamu Venezia di Stadio Benito Stirpe. (Venezia) - Image

Prediksi skor Frosinone vs Venezia di Liga Italia. I Leoni Alati berpeluang mencuri tiga poin di Benito Stirpe berbekal rekor pertemuan musim lalu. Frosinone akan menghadapi tim tamu Venezia di Stadio Benito Stirpe. (Venezia)

JawaPos.com — Frosinone dan Venezia akan bentrok di Stadio Benito Stirpe pada lanjutan Serie A, Minggu (6/9/2026) pukul 20.00 WIB. Venezia memburu kemenangan pertama setelah tanpa poin dari dua laga.

Meski Frosinone baru saja menang 3-0 atas Fiorentina, I Leoni Alati punya peluang mencuri tiga poin berkat catatan pertemuan musim lalu.

Bagaimana Performa Frosinone Jelang Menghadapi Venezia?

Frosinone datang dengan modal kemenangan impresif 3-0 atas Fiorentina di Stadio Franchi pada pekan sebelumnya. Hasil tersebut menunjukkan ketajaman mereka ketika bermain di kandang lawan.

Antonio Raimondo menjadi bintang utama setelah mencetak dua gol sekaligus membantu tim asuhan Massimiliano Alvini meraih kemenangan penting tersebut.

Hasil itu menjadi respons positif setelah Frosinone kalah dari Juventus pada pertandingan pembuka Serie A, meski mampu memberikan perlawanan sengit.

Performa tandang mereka juga melanjutkan tren apik dari musim lalu ketika klub berjuluk Canarini tersebut berhasil kembali ke kasta tertinggi setelah terdegradasi pada 2024.

Frosinone kemudian bermain imbang 1-1 melawan Sassuolo di Coppa Italia sebelum akhirnya tersingkir melalui adu penalti.

Kini, mereka kembali ke Stadio Stirpe dengan ambisi meraih kemenangan kandang pertama di Serie A sekaligus memperlebar momentum positif setelah menaklukkan Fiorentina.

Mengapa Venezia Berpeluang Mengejutkan Frosinone?

Venezia memang belum mendapatkan satu pun poin dari dua pertandingan Serie A musim ini, tetapi performa mereka tidak sepenuhnya buruk.

I Leoni Alati kalah 0-2 dari Lecce di kandang sendiri sebelum kembali tumbang dengan skor identik ketika bertandang ke markas AC Milan.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor ADO Den Haag vs Fortuna Sittard: Justin Hubner Cs Bisa Menang Lagi! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor ADO Den Haag vs Fortuna Sittard: Justin Hubner Cs Bisa Menang Lagi!

Minggu, 6 September 2026 | 16.20 WIB

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Chelsea: Adu Taktik Arteta dan Alonso di Derby London - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Chelsea: Adu Taktik Arteta dan Alonso di Derby London

Minggu, 6 September 2026 | 16.12 WIB

Prediksi Skor Telstar vs Cambuur di Liga Belanda: Witte Leeuwen Siap Terkam Tim Tamu! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Telstar vs Cambuur di Liga Belanda: Witte Leeuwen Siap Terkam Tim Tamu!

Minggu, 6 September 2026 | 16.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore