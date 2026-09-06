Prediksi Skor Groningen vs FC Twente di Liga Belanda: De Tukkers Bisa Taklukkan Tuan Rumah

JawaPos.com — FC Twente diprediksi mampu mengalahkan Groningen dengan skor 2-1 dalam lanjutan Eredivisie di Euroborg, Minggu (6/9/2026) pukul 17.15 WIB.

De Tukkers datang dengan modal dua kemenangan beruntun di liga dan performa produktif di kompetisi Eropa. Sementara itu, Groningen justru sedang terpuruk setelah menelan dua kekalahan beruntun.

Groningen Sedang Kehilangan Momentum Groningen mengawali musim Eredivisie 2026/2027 dengan dua kemenangan dari dua pertandingan. Namun, momentum tersebut langsung terhenti setelah mereka kalah dalam dua laga berikutnya.

Kekalahan 5-1 dari PSV Eindhoven kemudian disusul hasil negatif 3-2 saat menjamu Fortuna Sittard di Euroborg.

Pertahanan menjadi persoalan utama Groningen dalam dua pertandingan tersebut karena mereka kebobolan delapan gol.

Kekalahan dari Fortuna Sittard terasa lebih mengecewakan karena Groningen sebenarnya tampil agresif dengan melepaskan 23 tembakan, jauh lebih banyak dibandingkan sembilan percobaan milik lawan.

Catatan itu memperlihatkan Groningen masih memiliki ancaman serius di lini depan. Namun, efektivitas serangan belum diimbangi pertahanan yang solid.

Dick Lukkien kini dituntut menemukan keseimbangan permainan jika ingin menghentikan FC Twente yang sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi.

Groningen juga dibayangi rekor buruk saat menghadapi FC Twente.