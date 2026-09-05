Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Premier League: The Bees Diunggulkan Menang di Kandang

Brentford berpeluang mengamankan kemenangan saat menjamu Sunderland pada pekan ketiga Liga Inggris 2026/2027 di Gtech Community Stadium. (Brentford)
JawaPos.com - Brentford akan menjamu Sunderland pada pekan ketiga Premier League 2026/2027 di Brentford Community Stadium, Sabtu (5/9/2026) pukul 21.00 WIB.
Pertandingan Brentford vs Sunderland menarik perhatian karena kedua tim sama-sama mengawali musim dengan hasil yang cukup positif.
Brentford berada di posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan. Sementara itu, Sunderland menempati peringkat ke-11 dengan tiga poin.
Brentford memiliki modal yang cukup kuat untuk menghadapi laga ini. Tim asuhan Keith Andrews belum terkalahkan di semua kompetisi sejak awal musim.
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The Bees membuka perjalanan mereka di Premier League dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Tottenham Hotspur di kandang. Hasil tersebut kemudian dilanjutkan dengan kemenangan besar 6-1 atas Birmingham City pada ajang Carabao Cup.
Pada pertandingan Premier League terakhir, Brentford memang tidak mampu kembali meraih kemenangan. Mereka harus puas bermain imbang 1-1 ketika bertandang ke markas Leeds United.
Brentford sempat berada di posisi unggul setelah Kevin Schade mencetak gol pada menit ke-41. Namun, Leeds mampu menyamakan kedudukan melalui Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-79.
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Hasil imbang tersebut membuat Brentford mengoleksi empat poin dari dua laga Premier League. Mereka juga menunjukkan produktivitas yang cukup baik pada awal musim.
Jika seluruh kompetisi dihitung, Brentford sudah mencetak 10 gol. Khusus di Premier League, mereka tercatat telah menghasilkan 48 tembakan dari dua pertandingan. Jumlah tersebut hanya kalah dari Manchester United yang melepaskan 54 percobaan.
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Jawa Pos
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