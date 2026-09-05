Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 6 September 2026 | 01.03 WIB

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Premier League: The Bees Diunggulkan Menang di Kandang

Brentford berpeluang mengamankan kemenangan saat menjamu Sunderland pada pekan ketiga Liga Inggris 2026/2027 di Gtech Community Stadium. (Brentford) - Image

Brentford berpeluang mengamankan kemenangan saat menjamu Sunderland pada pekan ketiga Liga Inggris 2026/2027 di Gtech Community Stadium. (Brentford)

JawaPos.com - Brentford akan menjamu Sunderland pada pekan ketiga Premier League 2026/2027 di Brentford Community Stadium, Sabtu (5/9/2026) pukul 21.00 WIB.

Pertandingan Brentford vs Sunderland menarik perhatian karena kedua tim sama-sama mengawali musim dengan hasil yang cukup positif.

Brentford berada di posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan. Sementara itu, Sunderland menempati peringkat ke-11 dengan tiga poin.

Brentford memiliki modal yang cukup kuat untuk menghadapi laga ini. Tim asuhan Keith Andrews belum terkalahkan di semua kompetisi sejak awal musim.

The Bees membuka perjalanan mereka di Premier League dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Tottenham Hotspur di kandang. Hasil tersebut kemudian dilanjutkan dengan kemenangan besar 6-1 atas Birmingham City pada ajang Carabao Cup.

Pada pertandingan Premier League terakhir, Brentford memang tidak mampu kembali meraih kemenangan. Mereka harus puas bermain imbang 1-1 ketika bertandang ke markas Leeds United.

Brentford sempat berada di posisi unggul setelah Kevin Schade mencetak gol pada menit ke-41. Namun, Leeds mampu menyamakan kedudukan melalui Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-79.

Hasil imbang tersebut membuat Brentford mengoleksi empat poin dari dua laga Premier League. Mereka juga menunjukkan produktivitas yang cukup baik pada awal musim.

Jika seluruh kompetisi dihitung, Brentford sudah mencetak 10 gol. Khusus di Premier League, mereka tercatat telah menghasilkan 48 tembakan dari dua pertandingan. Jumlah tersebut hanya kalah dari Manchester United yang melepaskan 54 percobaan.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Newcastle vs Bournemouth Liga Inggris: Debut Fernandez-Pardo dan Ancaman The Cherries - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Newcastle vs Bournemouth Liga Inggris: Debut Fernandez-Pardo dan Ancaman The Cherries

Sabtu, 5 September 2026 | 22.14 WIB

Prediksi Skor Bologna vs Sassuolo di Liga Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Berpeluang Curi Poin - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Bologna vs Sassuolo di Liga Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Berpeluang Curi Poin

Sabtu, 5 September 2026 | 22.11 WIB

Prediksi Skor Everton vs Manchester United di Liga Inggris: Setan Merah Menang Tipis! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Everton vs Manchester United di Liga Inggris: Setan Merah Menang Tipis!

Sabtu, 5 September 2026 | 21.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore