Prediksi Skor Willem II vs Excelsior di Liga Belanda: Misi Sulit Nathan Tjoe-A-On di Kandang!

JawaPos.com — Willem II menghadapi SBV Excelsior di Koning Willem II Stadion, Tilburg, Minggu (6/9/2026) pukul 02.00 WIB, dengan Nathan Tjoe-A-On menjadi salah satu pemain yang diandalkan tuan rumah.

Duel pekan ketiga Eredivisie ini menjadi kesempatan Willem II memburu kemenangan pertama setelah hanya mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan.

Willem II Masih Berburu Kemenangan Pertama Willem II belum meraih kemenangan sejak kembali tampil di Eredivisie musim ini, sehingga pertandingan melawan SBV Excelsior menjadi momentum penting bagi tim asuhan John Stegeman.

Dari tiga pertandingan, Willem II baru mengumpulkan satu poin setelah mencatat dua kekalahan dan satu hasil imbang.

Hasil imbang 2-2 melawan Heerenveen pada pertandingan terakhir setidaknya memberikan sinyal positif bagi klub asal Tilburg tersebut.

Namun, persoalan terbesar Willem II masih berada di lini belakang karena mereka sudah kebobolan 10 gol hanya dalam tiga pertandingan, sementara baru mencetak empat gol.

Willem II promosi ke Eredivisie setelah finis di posisi ketiga Eerste Divisie musim lalu dan memenangkan playoff melawan Volendam melalui adu penalti.

Kini, mereka harus segera beradaptasi dengan level kompetisi yang lebih tinggi jika tidak ingin kembali terjebak di papan bawah.