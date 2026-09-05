Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 6 September 2026 | 01.02 WIB

Prediksi Skor Willem II vs Excelsior di Liga Belanda: Misi Sulit Nathan Tjoe-A-On di Kandang!

Nathan Tjoe-A-On menjadi salah satu andalan Willem II saat menghadapi SBV Excelsior di Eredivisie. (Willem II) - Image

Nathan Tjoe-A-On menjadi salah satu andalan Willem II saat menghadapi SBV Excelsior di Eredivisie. (Willem II)

JawaPos.com — Willem II menghadapi SBV Excelsior di Koning Willem II Stadion, Tilburg, Minggu (6/9/2026) pukul 02.00 WIB, dengan Nathan Tjoe-A-On menjadi salah satu pemain yang diandalkan tuan rumah.

Duel pekan ketiga Eredivisie ini menjadi kesempatan Willem II memburu kemenangan pertama setelah hanya mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan.

Willem II Masih Berburu Kemenangan Pertama

Willem II belum meraih kemenangan sejak kembali tampil di Eredivisie musim ini, sehingga pertandingan melawan SBV Excelsior menjadi momentum penting bagi tim asuhan John Stegeman.

Dari tiga pertandingan, Willem II baru mengumpulkan satu poin setelah mencatat dua kekalahan dan satu hasil imbang.

Hasil imbang 2-2 melawan Heerenveen pada pertandingan terakhir setidaknya memberikan sinyal positif bagi klub asal Tilburg tersebut.

Namun, persoalan terbesar Willem II masih berada di lini belakang karena mereka sudah kebobolan 10 gol hanya dalam tiga pertandingan, sementara baru mencetak empat gol.

Willem II promosi ke Eredivisie setelah finis di posisi ketiga Eerste Divisie musim lalu dan memenangkan playoff melawan Volendam melalui adu penalti.

Kini, mereka harus segera beradaptasi dengan level kompetisi yang lebih tinggi jika tidak ingin kembali terjebak di papan bawah.

Rekor pertemuan kedua tim dalam satu dekade terakhir sebenarnya cukup berimbang.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Eksklusif! Cerita Nyo Dapat Jersey Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On, Tak Boleh Dicuci karena Masih “Bau Nathan” - Image
Sepak Bola Indonesia

Eksklusif! Cerita Nyo Dapat Jersey Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On, Tak Boleh Dicuci karena Masih “Bau Nathan”

Rabu, 10 Juni 2026 | 18.52 WIB

Mental Baja Nathan Tjoe-A-On, Bangkit dari Masa Sulit di Swansea Menuju Eredivisie - Image
Sepak Bola Dunia

Mental Baja Nathan Tjoe-A-On, Bangkit dari Masa Sulit di Swansea Menuju Eredivisie

Minggu, 7 Juni 2026 | 01.37 WIB

Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 | 18.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore