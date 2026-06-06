Mental Baja Nathan Tjoe-A-On, Bangkit dari Masa Sulit di Swansea Menuju Eredivisie

JawaPos.com - Nathan Tjoe-A-On menjadi salah satu contoh nyata bahwa perjalanan karier pesepak bola tidak selalu berjalan mulus.

Bek kiri Timnas Indonesia itu pernah mengalami masa sulit saat berkarier di Inggris bersama Swansea City, sebelum akhirnya menemukan kembali performa terbaiknya di Belanda bersama Willem II.

Nathan bergabung dengan Swansea City pada Agustus 2023 setelah tampil cukup impresif bersama Excelsior di Eredivisie.

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Kepindahan ke klub Championship Inggris tersebut sempat memunculkan optimisme besar.

Banyak pihak menilai Nathan memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh berkat kemampuan bertahan yang solid serta kontribusinya saat membantu serangan dari sisi kiri.

Namun, kenyataan yang dihadapi jauh dari harapan. Sepanjang berada di Swansea, Nathan kesulitan mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih.

Kesempatan bermain nyaris tidak datang. Ia hanya mencatatkan satu penampilan sebagai pemain pengganti dengan total waktu bermain sekitar 14 menit.

Situasi tersebut tentu tidak mudah bagi pemain muda yang sedang berusaha membangun karier di level lebih tinggi.