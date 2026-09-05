Prediksi Skor Bologna vs Sassuolo di Liga Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Berpeluang Curi Poin

JawaPos.com - Bologna akan menjamu Sassuolo pada lanjutan Liga Italia 2026/2027 di Stadion Renato Dall’Ara, Minggu (6/9) pukul 23.00 WIB. Neroverdi -julukan Sassuolo- diprediksi bisa mencuri satu poin dalam laga tersebut.

Bologna memiliki keunggulan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Tapi, transisi dari pelatih Vincenzo Italia ke Domenico Tedesco belum berjalan mulus.

Tim berjulukkan Rosoblu itu belum mampu meraih poin dari dua pertandingan pertama Liga Italia musim ini. Bologna masing-masing kalah 0-1 dari Lazio di kandang dan Atalanta dengan skor yang sama saat bertandang ke Bergamo.

Kondisi tersebut membuat Bologna datang dengan tekanan tersendiri saat menghadapi Sassuolo. Terlebih bagi pelatih Tedesco karena belum bisa membawa Rossoblu memetik poin satu pun di Liga Italia musim ini.

Di sisi lain, Sassuolo memiliki modal lebih positif dalam lawatannya ke Stadion Renato Dall’Ara besok. Jay Idzes dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Torino pada pekan kedua Liga Italia dengan skor tipis 2-1.

Kemudian, tim asuhan Alberto Aquilani itu juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Coppa Italia setelah menumbangkan Frosinone lewat drama adu penalti. Dua kemenangan beruntun ini seolah menjadi tanda bahwa Aquilani telah menemukan formula terbaiknya.

Aquilani sukses menyulap Sassuolo menjadi tampil sangat agresif sejak menit awal. Gaya permainan ini diprediksi akan kembali menjadi senjata utama Neroverdi saat menghadapi Bologna.

Kendati demikian, Sassuolo masih memiliki catatan minor ketika bermain di luar kandang. Diketahui, Neroverdi belum pernah meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan tandang terakhir jika catatan tersebut ditarik hingga pengujung musim lalu.