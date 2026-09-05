Prediksi Skor Eintracht Frankfurt vs Augsburg di Liga Jerman: Duel Sengit Berpotensi Imbang!

Eintracht Frankfurt diprediksi bermain imbang 2-2 melawan Augsburg pada pekan kedua Bundesliga 2026/2027. (Augsburg)
JawaPos.com - Eintracht Frankfurt diprediksi bermain imbang 2-2 melawan Augsburg pada pekan kedua Bundesliga 2026/2027 di Deutsche Bank Park, Minggu (6/9) pukul 22.30 WIB.
Eintracht Frankfurt memburu kemenangan perdana setelah bermain 3-3 melawan Union Berlin, sedangkan Augsburg datang dengan modal kemenangan 3-0 atas Schalke 04 dan berpotensi memberi ancaman serius bagi tuan rumah.
Eintracht Frankfurt belum meraih kemenangan di Bundesliga musim 2026/2027 setelah hanya mampu membawa pulang satu poin dari markas Union Berlin pada 29 Agustus.
Dalam pertandingan tersebut, Frankfurt sempat tertinggal sejak menit ketiga, tetapi mampu berbalik unggul 2-1 pada menit ke-11 sebelum akhirnya harus puas bermain 3-3.
Hasil tersebut memperpanjang catatan pertandingan dengan produktivitas gol tinggi yang melibatkan Eintracht Frankfurt.
Dari 23 pertandingan terakhir, 13 di antaranya menghasilkan sedikitnya empat gol, sehingga duel melawan Augsburg berpotensi kembali berlangsung terbuka.
Eintracht Frankfurt sebenarnya datang dengan catatan tiga pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi.
Mereka mencatat kemenangan telak 11-0 atas SC St.Tonis di DFB-Pokal pada 21 Agustus, tetapi hasil tersebut menjadi satu-satunya kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir.
Masalah utama Frankfurt terlihat pada lini belakang yang masih mudah ditembus lawan.
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