Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 5 September 2026 | 14.16 WIB

Prediksi Skor Persik Kediri vs Dewa United: Banten Warriors Berpeluang Curi Poin di Brawijaya

Persik Kediri menghadapi Dewa United pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Sabtu (5/9/2026). (Dewa United) - Image

Persik Kediri menghadapi Dewa United pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Sabtu (5/9/2026). (Dewa United)

JawaPos.com — Persik Kediri menjamu Dewa United pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Sabtu (5/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Persik lebih diuntungkan karena mempertahankan Marcos Reina dan mayoritas pemain kunci, tetapi Dewa United punya materi individu lebih kuat untuk mencuri poin di markas Macan Putih.

Persik Kediri Punya Keuntungan dari Sisi Adaptasi

Persik Kediri diprediksi langsung bermain agresif sejak menit awal karena Marcos Reina masih dipercaya menangani tim dan mayoritas pemain kunci tetap bertahan.

Kondisi tersebut membuat Persik Kediri relatif tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan skema permainan yang diinginkan pelatih.

Persiapan Persik Kediri juga cukup menjanjikan setelah menjalani sejumlah pertandingan uji coba di luar negeri selama pramusim.

Mereka turut mendatangkan beberapa pemain yang berpotensi menjadi pembeda, salah satunya Zanadin Fariz yang memiliki kemampuan distribusi bola untuk menghidupkan lini tengah.

Kehadiran Park Jun-heong dan Marcelo Djalo juga bisa memperkuat sektor pertahanan Persik Kediri sejak laga pertama.

Duet tersebut berpeluang langsung dimainkan untuk menghadapi lini serang Dewa United yang memiliki sejumlah pemain berpengalaman.

Dewa United Bawa Era Baru di Pekan Pertama

Dewa United memasuki Super League 2026/2027 dengan perubahan besar di kursi pelatih setelah tidak lagi menggunakan jasa Jan Olde Riekerink.

Osmar Loss dipercaya menjadi nakhoda baru setelah sebelumnya membawa Buriram United meraih empat gelar juara pada musim 2024/2025.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Persik Kediri vs Dewa United, Marcos Reina Soroti Chemistry Pemain Baru Macan Putih - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Persik Kediri vs Dewa United, Marcos Reina Soroti Chemistry Pemain Baru Macan Putih

Sabtu, 5 September 2026 | 05.37 WIB

Osmar Loss Bicara Target Gila Dewa United Hadapi Persik - Image
Sepak Bola Indonesia

Osmar Loss Bicara Target Gila Dewa United Hadapi Persik

Sabtu, 5 September 2026 | 05.32 WIB

Dewa United Lawan Persik di Laga Perdana, Kupas Kesiapan Tim! - Image
Sepak Bola Indonesia

Dewa United Lawan Persik di Laga Perdana, Kupas Kesiapan Tim!

Sabtu, 5 September 2026 | 05.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore