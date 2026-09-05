Prediksi Skor Persik Kediri vs Dewa United: Banten Warriors Berpeluang Curi Poin di Brawijaya

JawaPos.com — Persik Kediri menjamu Dewa United pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Sabtu (5/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Persik lebih diuntungkan karena mempertahankan Marcos Reina dan mayoritas pemain kunci, tetapi Dewa United punya materi individu lebih kuat untuk mencuri poin di markas Macan Putih.

Persik Kediri Punya Keuntungan dari Sisi Adaptasi Persik Kediri diprediksi langsung bermain agresif sejak menit awal karena Marcos Reina masih dipercaya menangani tim dan mayoritas pemain kunci tetap bertahan.

Kondisi tersebut membuat Persik Kediri relatif tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan skema permainan yang diinginkan pelatih.

Persiapan Persik Kediri juga cukup menjanjikan setelah menjalani sejumlah pertandingan uji coba di luar negeri selama pramusim.

Mereka turut mendatangkan beberapa pemain yang berpotensi menjadi pembeda, salah satunya Zanadin Fariz yang memiliki kemampuan distribusi bola untuk menghidupkan lini tengah.

Kehadiran Park Jun-heong dan Marcelo Djalo juga bisa memperkuat sektor pertahanan Persik Kediri sejak laga pertama.

Duet tersebut berpeluang langsung dimainkan untuk menghadapi lini serang Dewa United yang memiliki sejumlah pemain berpengalaman.

Dewa United Bawa Era Baru di Pekan Pertama Dewa United memasuki Super League 2026/2027 dengan perubahan besar di kursi pelatih setelah tidak lagi menggunakan jasa Jan Olde Riekerink.