Prediksi Pemain Real Betis vs Real Madrid, Mourinho Pastikan Timnya All Out Demi 3 Poin

JawaPos.com-Real Madrid bakal bertandang ke markas Real Betis di laga pekan keempat Liga Spanyol. Laga tersebut akan dimainkan di Estadio La Cartuja de Seville, Sabtu (5/9) pukul 02.00 WIB.

Mencuri poin di kandang Betis memang bukan hal yang mudah. Bagi Real Madrid, mereka sangat kesulitan untuk mengambil tiga poin di Estadio La Cartuja de Sevilla.

Musim lalu, Real Madrid hanya mampu bermain imbang 1-1 saat bermain tandang. Melansir Transfermarkt, Los Blancos sempat meraih kekalahan dari Real Betis pada Liga Spanyol musim 2024/2025.

Terakhir kali Real Madrid meraih kemenangan di kandang Real Betis saat Liga Spanyol musim 2021/2022. Mereka mampu menang berkat gol satu-satunya dari Daniel Carvajal.

Melihat rekam jejak Real Madrid yang kesulitan menang di kandang Real Betis, pelatih Real Jose Mourinho menekankan bahwa tim asuhannya harus menunjukkan performa yang apik.

"Real Madrid harus tampil hebat; jika tidak, mereka tidak akan menang. Betis adalah tim yang sangat bagus. Hasil Real Madrid baru-baru ini di sana sangat menunjukkan hal itu," kata Jose Mourinho saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Real Madrid, Jumat (4/9). "Sulit untuk menang di sana, dan untuk melakukannya, Anda harus berada dalam performa terbaik, tidak ada cara lain," tambah pelatih dengan dua koleksi trofi Liga Champions.

Gelandang Real Aurelien Tchouameni masih absen untuk laga melawan Real Betis karena cedera otot yang dialaminya. Bahkan, pemain timnas Prancis tersebut kemungkinan tidak bermain saat menghadapi Inter Milan di Liga Champions.