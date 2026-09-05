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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 6 September 2026 | 05.14 WIB

Jose Mourinho Sebut Real Madrid Layak Menang, Sindir Wasit dan Mentalitas Real Betis

ig @realmadrid - Image

ig @realmadrid

JawaPos.com - Real Madrid harus menerima kekalahan mengejutkan 0-1 dari Real Betis pada Jumat. Hasil tersebut sekaligus menjadi kekalahan pertama Jose Mourinho sejak kembali menangani Los Blancos di LaLiga.

Madrid sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan. Namun, dominasi itu tidak berujung pada gol.

Troy Parrott yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi pembeda setelah mencetak gol untuk Betis pada menit ke-81. Drama kemudian terjadi pada penghujung pertandingan.

Carlos Espí sempat mencetak gol spektakuler yang terlihat seperti menyelamatkan Madrid dari kekalahan. Namun, gol tersebut dianulir karena offside.

Tidak lama kemudian, Madrid mendapatkan kesempatan emas melalui tendangan penalti Kylian Mbappé. Sayangnya, eksekusi penyerang asal Prancis tersebut berhasil ditepis kiper Betis, Álvaro Valles, pada masa injury time.

Madrid akhirnya meninggalkan Sevilla tanpa poin, meski mencatatkan delapan tembakan tepat sasaran dan expected goals (xG) mencapai 3,16.

Ini menjadi kekalahan pertama Madrid dalam salah satu dari empat pertandingan awal LaLiga sejak musim 2014-15.

Mourinho Tak Habis Pikir

Melansir ESPN, Mourinho mengaku sulit menjelaskan bagaimana timnya bisa kalah setelah melihat performa Madrid sepanjang pertandingan.

"Terkadang Anda kalah dan Anda tidak tahu mengapa," kata Mourinho dalam konferensi pers pasca pertandingan. "Terkadang Anda kalah dan Anda tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kami sangat dominan, fokus, kami mengendalikan segalanya, dengan banyak permainan menyerang, dan banyak peluang."

Editor: Hanny Suwindari
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