Target Persib Bandung di ACL Two 2026/2027: Juara Meski Masuk Grup Berat!

JawaPos.com - Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, bicara target tim di AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Umuh mengungkapkan bahwa Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- mengusung misi juara.

Persib Bandung mengamankan tiket putaran final setelah mengalahkan Manila Digger dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan semata wayang skuad Pangeran Biru dicetak oleh Mariano Peralta pada menit ke-88.

Tim asuhan Igor Tolic itu tergabung dalam Grup E bersama FC Seoul, Melbourne Victory, dan The Cong-Viettel. Bisa dibilang, Pangeran Biru masuk dalam grup yang lebih berat dibanding musim lalu.

Meski demikian, Umuh tidak melihat hal tersebut sebagai persoalan. Ia meminta Persib Bandung mempersiapkan diri dengan sangat baik agar menjadi lebih tangguh saat menghadapi lawan-lawannya.

"Enggak ada masalah. Walaupun lebih berat lawan, nanti Persib harus lebih tangguh lagi, gitu kan," kata Umuh, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (4/8/2026).

Bicara target, Umuh mengatakan kalau Persib Bandung membidik gelar juara. Meski berat, ia berharap tim tetap memiliki tujuan besar di kompetisi antarklub Asia tersebut.

"Targetnya ya kita mudah-mudahan aja, walaupun berat, kalau target kita harus punya tujuannya untuk juara, gitu," tegasnya.

Musim depan akan menjadi musim yang berat bagi Persib Bandung. Pasalnya, pasukan Igor Tolic tampil dalam empat kompetisi sekaligus.