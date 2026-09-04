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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 4 September 2026 | 14.28 WIB

Prediksi Skor Bali United vs PSS Sleman di Super League: Serdadu Tridatu Diprediksi Menang!

Bali United diprediksi meraih kemenangan atas PSS Sleman pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta. (Bali United) - Image

Bali United diprediksi meraih kemenangan atas PSS Sleman pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta. (Bali United)

JawaPos.com — Bali United diprediksi mampu mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1 pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (4/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Serdadu Tridatu memiliki keuntungan bermain di kandang, meski performa mereka dalam dua laga uji coba terakhir belum meyakinkan.

Bali United Punya Modal Kandang untuk Memburu Tiga Poin

Bali United menghadapi PSS Sleman dengan target meraih kemenangan pada pertandingan perdana Super League 2026/2027. Laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (4/9/2026), menjadi kesempatan bagi pasukan Johnny Jansen untuk mengawali musim dengan tiga poin.

Persiapan Bali United memang belum sepenuhnya berjalan mulus. Dalam dua laga uji coba terakhir, Bali United menelan kekalahan dari Sabah FC dengan skor 1-2 pada 13 Agustus 2026, kemudian takluk 2-3 dari Persib Bandung pada 18 Agustus 2026.

Hasil tersebut sedikit menimbulkan keraguan terhadap kesiapan Bali United menghadapi kompetisi. Namun, performa sebelum musim bergulir tidak selalu menjadi gambaran mutlak kekuatan sebuah tim ketika memasuki pertandingan resmi.

Bali United masih memiliki sejumlah pemain dengan kualitas untuk membuat perbedaan. Tambahan amunisi seperti Thomas Lam diharapkan memperkuat lini belakang, sedangkan Jort van der Sande diproyeksikan menjadi pilihan utama di lini depan setelah kepergian Boris Kopitovic.

Johnny Jansen juga memiliki pekerjaan rumah untuk membuat Bali United lebih efisien di depan gawang. Jika peluang yang didapat mampu dikonversi menjadi gol, peluang Bali United mengamankan kemenangan di kandang cukup terbuka.

PSS Sleman Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi

PSS Sleman datang ke Bali dengan status sebagai tim promosi. Label tersebut justru bisa menjadi sumber motivasi bagi Super Elang Jawa untuk memberikan kejutan pada pertandingan pertama di kasta tertinggi musim 2026/2027.

Modal PSS Sleman cukup menarik. Dalam pertandingan uji coba terakhir pada 20 April 2026, mereka menang telak 2-1 atas Persiku Kudus, sedangkan pada laga lain menghadapi lawan yang sama PSS juga tercatat menang 2-1.

Data lain memperlihatkan PSS Sleman memiliki skuad yang cukup kompetitif. Pieter Huistra bisa mengandalkan sejumlah pemain berpengalaman seperti Riko Simanjuntak, Fachruddin Aryanto, Jajang Mulyana, hingga Gustavo Tocantins.

Editor: Hendra
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