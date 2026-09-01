Prediksi Skor Swansea City vs Watford, Si Angsa Punya Potensi Menang di Kandang

Komposisi skuad Swansea City punya potensi raih kemenangan saat menjamu Watford. (football league)
JawaPos.com - Swansea City bertekad melanjutkan awal musim Championship yang belum terkalahkan saat menjamu Watford di Swansea.com Stadium pada Selasa (1/9) malam atau Rabu (2/9) dini hari WIB.
Tim tuan rumah saat ini menempati peringkat ketiga klasemen liga, sementara tim tamu berada di posisi kesembilan.
Swansea menyongsong laga Selasa ini dengan modal dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan pembuka Championship.
The Swans alias si Angsa finis di peringkat ke-11 liga musim lalu, hanya terpaut sembilan poin dari zona play-off, dan mereka telah menjalani bursa transfer musim panas yang sangat sibuk.
Pemain-pemain seperti Stephen Welsh, Moussa Yeo, Elijah Just, Joseph Opoku, Ross Stewart, Stephen Eustaquio, Tiago Parente, dan Jenson Seelt telah bergabung dengan klub. Sementara Ethan Galbraith, Ricardo Santos, dan Liam Cullen telah hengkang.
Swansea mengawali musim baru dengan kemenangan 2-1 atas Stoke City dan hasil imbang 0-0 melawan Sheffield United, sebelum melibas Derby County dengan skor 3-0 pada Sabtu.
Joseph Opoku, Eom Ji-sung, dan Ronald mencetak gol untuk klub asal Wales tersebut, dan pelatih kepala Vitor Matos mengaku "sangat puas" dengan performa timnya.
Perlu dicatat pula bahwa Swansea hanya pernah kalah sekali dari Watford dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi.
Watford juga mengawali musim baru tanpa kekalahan, meraih kemenangan 2-1 atas Southampton pada laga pembuka sebelum bermain imbang 1-1 melawan Wrexham dan West Ham United.
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Jawa Pos
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