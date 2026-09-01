Prediksi Skor Birmingham vs Southampton, Potensi Tuan Rumah Lanjutkan Tren Apik

JawaPos.com - Birmingham City bertekad melanjutkan awal musim Championship yang tak terkalahkan saat menjamu Southampton di St Andrew’s pada Selasa (1/9) malam atau Rabu (2/9) dini hari WIB.

Tim tuan rumah saat ini menempati peringkat kedelapan klasemen liga, sementara tim tamu berada di posisi ke-18.

Pratinjau Pertandingan Birmingham menyongsong laga Selasa ini dengan catatan dua hasil imbang dan satu kemenangan dari tiga pertandingan pembuka Championship.

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The Blues finis di peringkat ke-10 liga musim lalu—hanya terpaut sembilan poin dari zona play-off—dan telah memperkuat skuad mereka secara signifikan selama musim panas demi meningkatkan peluang promosi.

Pemain-pemain seperti Jhon Solis, Dael Fry, James Beadle, Luis Vazquez, Kristoffer Lund, dan Max Bird telah bergabung dengan klub. Sementara Kai Wagner, Kyogo Furuhashi, dan Jonathan Panzo telah hengkang.

Birmingham mengawali musim baru dengan hasil imbang melawan Sheffield United dan Bristol City, sebelum meraih kemenangan perdana atas sesama pesaing promosi, Wrexham, pada Jumat lalu.

Phil Neumann mencetak dua gol bagi The Blues untuk memastikan kemenangan yang disebut oleh pelatih kepala Chris Davies sebagai "kemenangan besar" atas "tim yang sangat bagus".

Davies juga merasa puas dengan cara Birmingham "bangkit kembali" dan memulihkan performa mereka setelah sebelumnya dihajar 6-1 oleh tim Premier League, Brentford, di ajang EFL Cup hanya tiga hari sebelumnya.