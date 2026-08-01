Hamza Abdelkarim Wonderkid Barcelona Tunjukkan Performa Gemilang saat Hadapi Birmingham City

Hamza Abdelkarim saat membela Barcelona melawan Birmingham City. (Dok.Hamza Abdelkarim)
JawaPos.com - Hamza Abdelkarim menunjukkan performa gemilang bersama Barcelona saat melawan Birmingham City. Laga yang berakhir dengan skor 2-2 (adu penalti 2-3) tersebut dimainkan di Stadion St Andrew's, Sabtu (1/8).
Pada laga itu, Hamza Abdelkarim berhasil melakukan brace. Dua gol yang dicetak pemain 18 tahun tersebut terjadi pada menit ke-42 melalui tendangan penalti dan di menit ke-60.
Pemain timnas Mesir tersebut merasa senang dengan brace yang diciptakan bersama Barcelona. Hamza Abdelkarim berharap akan terus menampilkan performa terbaiknya.
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"Tentu saja, ini luar biasa. Saya sangat senang dan saya berharap tim dan saya dapat terus bekerja dan meningkatkan kemampuan di setiap pertandingan," kata Hamza Abdelkarim yang dikutip dari Mundo Deportivo, Sabtu (1/8).
Saat melawan Birmingham, Hamza menjadi salah satu pemain muda yang dimainkan Hansi Flick. Menurut dia, rekan setimnya akan terus menampilkan permainan terbaik.
"Kami semakin membaik di setiap pertandingan. Kami masih tim muda, jadi kami saling mengenal lebih baik di lapangan dan itu membangun kepercayaan diri di seluruh tim," jelas pemain yang sempat dipinjamkan ke Al Ahly tersebut.
Berbicara mengenai pertandingan, Hamza menyebut Birmingham City adalah tim kuat. Tim yang bermain di Championship tersebut kerap mengandalkan fisik saat menghadapi Barcelona.
"Birmingham adalah tim yang tangguh, mereka bermain fisik dan itu terlihat di lapangan," ucap Hamza Abdelkarim.
Permainan Hamza Abdelkarim sangat efektif di lini depan Barcelona. Melansir Fotmob, dia melepaskan dua tendangan yang semuanya berbuah gol.
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