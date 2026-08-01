Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 22.52 WIB

Hamza Abdelkarim Wonderkid Barcelona Tunjukkan Performa Gemilang saat Hadapi Birmingham City

Hamza Abdelkarim saat membela Barcelona melawan Birmingham City. (Dok.Hamza Abdelkarim) - Image

Hamza Abdelkarim saat membela Barcelona melawan Birmingham City. (Dok.Hamza Abdelkarim)

JawaPos.com - Hamza Abdelkarim menunjukkan performa gemilang bersama Barcelona saat melawan Birmingham City. Laga yang berakhir dengan skor 2-2 (adu penalti 2-3) tersebut dimainkan di Stadion St Andrew's, Sabtu (1/8).

Pada laga itu, Hamza Abdelkarim berhasil melakukan brace. Dua gol yang dicetak pemain 18 tahun tersebut terjadi pada menit ke-42 melalui tendangan penalti dan di menit ke-60.

Pemain timnas Mesir tersebut merasa senang dengan brace yang diciptakan bersama Barcelona. Hamza Abdelkarim berharap akan terus menampilkan performa terbaiknya.

"Tentu saja, ini luar biasa. Saya sangat senang dan saya berharap tim dan saya dapat terus bekerja dan meningkatkan kemampuan di setiap pertandingan," kata Hamza Abdelkarim yang dikutip dari Mundo Deportivo, Sabtu (1/8).

Saat melawan Birmingham, Hamza menjadi salah satu pemain muda yang dimainkan Hansi Flick. Menurut dia, rekan setimnya akan terus menampilkan permainan terbaik.

"Kami semakin membaik di setiap pertandingan. Kami masih tim muda, jadi kami saling mengenal lebih baik di lapangan dan itu membangun kepercayaan diri di seluruh tim," jelas pemain yang sempat dipinjamkan ke Al Ahly tersebut.

Berbicara mengenai pertandingan, Hamza menyebut Birmingham City adalah tim kuat. Tim yang bermain di Championship tersebut kerap mengandalkan fisik saat menghadapi Barcelona.

"Birmingham adalah tim yang tangguh, mereka bermain fisik dan itu terlihat di lapangan," ucap Hamza Abdelkarim.

Permainan Hamza Abdelkarim sangat efektif di lini depan Barcelona. Melansir Fotmob, dia melepaskan dua tendangan yang semuanya berbuah gol.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Pesan Marcus Rashford Menjadi Penegasan Akhir Karier Singkatnya Bersama Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Pesan Marcus Rashford Menjadi Penegasan Akhir Karier Singkatnya Bersama Barcelona

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 18.45 WIB

Robert Lewandowski Pernah Tolak Kontrak Bernilai Rp 3,8 Triliun Demi Mengutamakan Ambisi Bersama Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Robert Lewandowski Pernah Tolak Kontrak Bernilai Rp 3,8 Triliun Demi Mengutamakan Ambisi Bersama Barcelona

Kamis, 30 Juli 2026 | 04.31 WIB

4 Pemain Barcelona Ini Wajib Bersinar di Pramusim Demi Yakinkan Hansi Flick - Image
Sepak Bola Dunia

4 Pemain Barcelona Ini Wajib Bersinar di Pramusim Demi Yakinkan Hansi Flick

Rabu, 29 Juli 2026 | 23.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore