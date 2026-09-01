Alexander Isak Dapat Kritik Setelah Liverpool Ditahan Nottingham Forest

JawaPos.com - Alexander Isak akhirnya mencetak gol pertamanya musim ini bersama Liverpool. Namun, gol tersebut belum cukup untuk menghapus sorotan terhadap performanya.

Liverpool kembali gagal meraih kemenangan setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest di Anfield. The Reds bahkan harus dua kali mengejar ketertinggalan sebelum Victor Munoz mencetak gol penyelamat pada menit ke-82.

Isak menjadi salah satu pencetak gol Liverpool dalam pertandingan tersebut. Tetapi bagi mantan bek Forest, Stuart Pearce, kontribusi sang striker masih jauh dari harapan.

Pearce Sebut Isak Tampil 'Datar'

Isak didatangkan Liverpool dengan harga £125 juta setelah meninggalkan Newcastle United. Ekspektasi terhadap penyerang asal Swedia itu pun sangat tinggi.

Namun, melansir Talksport, menurut Pearce, gol melawan Forest menjadi satu-satunya momen positif Isak dalam beberapa pertandingan awal musim ini.

Saat menjadi komentator di Anfield untuk talkSPORT bersama Sam Matterface, Pearce mengkritik Isak setelah sang striker gagal menyambut umpan silang Dominik Szoboszlai.

"Dia mengklaim itu adalah tendangan sudut, tetapi performanya jauh di bawah standar hari ini."

"Dia berhasil mencetak gol dengan sentuhan ringan, tapi itu satu-satunya hal bagus yang dia lakukan dari beberapa pertandingan yang saya saksikan minggu ini."